Inauguran en Saltillo el Primer Encuentro Nacional de Destilados “Productor Auténtico”

El encuentro reúne en Saltillo a productores de sotol, mezcal y bacanora de distintas entidades de México

Con la participación de productores de diferentes regiones de México, este jueves fue inaugurado en Saltillo el Primer Encuentro Nacional de Destilados “Productor Auténtico”, que se desarrolla del 27 al 29 de agosto en las instalaciones del Museo de la Revolución.

El encuentro reúne a productores de sotol, mezcal y bacanora, con el propósito de fortalecer la actividad de los pequeños y medianos productores, promover las denominaciones de origen y generar mecanismos que permitan ofrecer mayor certeza a los consumidores sobre la procedencia y elaboración de estas bebidas.

Como parte de las actividades, se presentó el Distintivo “Productor Auténtico”, mediante el cual se busca fortalecer la representación y coordinación de los productores que cuentan con productos protegidos bajo una denominación de origen, bajo el respaldo de los Gobiernos Municipales que decidan implementarlo en los productos típicos que se producen en su territorio.

Durante los tres días de actividades del Encuentro se contempla la participación de más de 20 casas productoras, así como una exposición y venta de sotol, mezcal y bacanora provenientes de distintas entidades de la República.

En el evento participaron autoridades como Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila; Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo en Saltillo; Susana Estens de la Garza, secretaria del Medio Ambiente en el estado; Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila; Sergio Guadarrama Cortez, rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) y Roberto Palacios Cabral, presidente del Consejo Nacional de Productores de Sotol Asociación Civil.

“Bienvenidos todos, nos da un gran gusto que podamos llegar a este momento, es un momento muy especial ya que varios productores y líderes de diversos grupos de productores, en varias partes del país, hicieron el esfuerzo por venir. Este proyecto, que es Producto Auténtico, va a cambiar la manera en la que se hacen las cosas, no nada más en Coahuila sino en varios estados; estamos, entre asociaciones, tratando de llevar este proyecto, afinando, para que todos podamos caminar con mayor certeza en nuestros productos”, remarcó Palacios Cabral. (OMAR SOTO)