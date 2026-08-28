Municipio de Torreón pone orden a “vecinos cochinos”

Retiran 8 toneladas de basura de domicilio en Ex Hacienda La Perla; detienen a responsables por reincidir en la misma falta

Torreón, Coahuila.- La Dirección de Servicios Públicos en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a los responsables de dejar basura al exterior de su domicilio y provocar con ello un foco de infección debido a la proliferación de animales que esta problemática genera.

La Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís mantiene acciones para inhibir conductas que afectan el medio ambiente y la imagen urbana mediante el programa “Denuncia al vecino cochino”, así como el operativo de limpieza que se realiza en el Centro Histórico.

Se exhorta a la ciudadanía a reportar situaciones de esta índole a través de la línea 871 676 5399, donde además pueden proporcionar fotografías, videos, ubicación y otros datos que permitan dar seguimiento a los casos.

Además de la detención de los responsables por reincidir en la falta, personal de La Ola y Limpieza del Municipio realizan acciones de retiro de basura, en este caso fueron 8 toneladas tanto al interior como al exterior del domicilio reportado, a fin de proteger la salud de la población. (El Heraldo de Saltillo)