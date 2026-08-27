Se reúne Javier Díaz con Nelson Vargas en la Ciudad de México

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se reunió con el reconocido promotor deportivo y empresario mexicano Nelson Vargas Basáñez, con quien intercambió experiencias sobre el impulso al deporte y la activación física.

Díaz González destacó que durante su trayectoria Nelson Vargas ha impulsado a varias generaciones de deportistas mexicanos y recordó que, en su etapa como nadador y seleccionado nacional, contó con todo su respaldo, en los años en los que Vargas estuvo al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE.

Durante el encuentro, Javier Díaz compartió algunas de las acciones que se realizan en Saltillo para fomentar la práctica deportiva y generar espacios para la convivencia de las familias, entre ellas el programa “Activa tu Parque”, que se lleva a cabo con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la participación de la iniciativa privada y la ciudadanía.

A través de “Activa tu Parque” se han rehabilitado de manera integral 20 espacios públicos, con una inversión conjunta entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada de 46.3 millones de pesos, en beneficio directo de más de 170 mil personas.

El alcalde reconoció la trayectoria de Nelson Vargas y su contribución al desarrollo del deporte en México, particularmente en el impulso a la natación y a la formación de nuevas generaciones de atletas. (El Heraldo de Saltillo)