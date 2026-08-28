México va muy bien, estoy muy optimista, dice Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México va mucho mejor y que está muy optimista.

Durante la mañanera, de cara a su segundo Informe de Gobierno, la mandataria mexicana afirmó que va mejor la economía, la calidad de vida de los mexicanos, la reducción de la violencia y la generación del bienestar.

“México va mejor, México va bien, vamos muy bien, con las dificultades que puede enfrentar cualquier país, pero vamos bien, estoy muy optimista, de la economía, de la mejora de la calidad de vida de las y los mexicanos, de la reducción de la violencia, y del bienestar, que finalmente para eso estamos aquí, para generar bienestar al pueblo de México”, comentó Sheinbaum.

En tanto, explicó que serán 14 los spots de su Gobierno por el segundo Informe y que tienen que ver con los recorridos que realiza por el País.

“»Son 14 spots, unos van a televisión y radio, 13, y otro más ya es solamente para redes, ahora los hicimos un poco distinto, la mayoría de las imágenes tiene que ver con los recorridos que estuve haciendo o que hago normalmente por el País, no es una pose hablando a la cámara con un set dispuesto previamente sino pues es mi voz, en algunos casos de una locutora y decimos qué hemos hecho de una manera muy sencilla, con imágenes de los recorridos por el País durante los prácticamente dos años que llevamos en el Gobierno, ese es el objetivo”, comentó. (AGENCIA REFORMA)