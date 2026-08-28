Murió Harald V, rey de Noruega

Harald V, murió a los 89 años y era considerado como el rey más longevo de Europa, lo sucederá su hijo Haakon VIII

Oslo, Noruega.- El rey de Noruega, Harald V, murió la madrugada de este 28 de agosto a los 89 años en el Hospital Universitario de Oslo, informó la Casa Real del país.

“Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de su majestad el rey Harald”, señaló la institución.

El rey había ingresado en el hospital hace once días para recibir tratamiento por los efectos secundarios de la cortisona que ha estado recibiendo para atender una anemia hemolítica. El 27 de agosto la Casa Real informó de que su estado era de extrema gravedad, después de que su familia se congregara alrededor del monarca.

Harald V asumió el poder en 1991, tras el fallecimiento de su padre, el rey Olav. El monarca permaneció en el trono durante 35 años y fue el primer rey nacido en Noruega desde 1380. Su hijo Haakon Magnus, de 53 años, se convirtió en el nuevo rey ese mismo día.

Está previsto que se reúna el gobierno para una conferencia en la oficina del primer ministro. Después, los ministros se encontrarán con el nuevo rey durante un consejo de Estado extraordinario en el Palacio Real.

«Hemos perdido a un rey cariñoso, unificador y querido por el pueblo. Ha significado mucho para Noruega a lo largo de tantos años. Su ausencia se notará mucho en todo el pueblo», afirmó el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani.

El luto en Noruega fue anunciado con una hora de campanadas en las iglesias del país, así como 21 disparos al aire con balas de salva lanzadas desde cañones.

Como primogénitos del fallecido rey Harald V, está también su hija Martha Luisa. Sin embargo, esta se mantiene alejada de la Casa Real de Noruega tras su renuncia a la familia real.

Varios mandatarios y casas reales europeas, incluidas las de Suecia, Dinamarca y España, enviaron sus condolencias a Haakon y a su madre, la reina Sonia.

Los reyes Felipe y Letizia han recordado la figura del rey Harald de Noruega en un mensaje en el que expresan su pésame por su fallecimiento y destacan que el monarca fue ejemplo de “responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo”.

A su vez, los monarcas daneses, Federico X y Mary, han decretado que las banderas ondeen a media asta este viernes en el Palacio de Amalienborg, su residencia oficial en Copenhague, y el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, destacó la trayectoria “excepcional” de Harald, su “amigo”, y deseó a su ahijado Haakon “toda la felicidad y la prosperidad en su futura labor” como rey. (El Heraldo de Saltillo)

https://www.royalcourt.no/the-royal-house-of-norway/his-majesty-the-king/the-biography-of-king-harald