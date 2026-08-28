Saltillo está listo: será sede de la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco

Acude Javier Díaz a la presentación del evento; destaca coordinación con los gobiernos estatal y federal

Ciudad de México.- Del 10 al 13 de septiembre, Saltillo será sede de la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco, que reunirá a 32 arqueros de 17 diferentes países, poniendo una vez más a la capital de Coahuila en la mira internacional.

El alcalde Javier Díaz González acudió a la Ciudad de México, al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, para dar a conocer los pormenores de este evento, junto con Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE; Gabriel Ramos Rodríguez, presidente de World Archery México; y Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila.

“En Saltillo y Coahuila, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, estamos listos para recibir la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco, a las y los arqueros, sus equipos, familias y visitantes en nuestro centro histórico, en Plaza de Armas como escenario, y tener la posibilidad de ver una competencia de gran nivel”, refirió el presidente municipal.

Javier Díaz destacó que, de acuerdo con el Inegi, Saltillo es la capital más segura de México, por lo que llegarán a una ciudad y un estado donde la seguridad es prioridad.

“Todas y todos los visitantes van a constatar un gran evento en una ciudad que los va a recibir con los brazos abiertos, siempre buscando su paz y tranquilidad. Gracias por escoger a Saltillo y Coahuila como sede, estamos listos para entrarle y entrarle con todo”, dijo.

El alcalde reconoció además que, de los 32 arqueros que estarán participando, 7 son mexicanos y, de ellos, 4 son coahuilenses, quienes han puesto el nombre de México muy en alto en eventos internacionales.

Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), agradeció al gobernador Manolo Jiménez y al alcalde de Saltillo, Javier Díaz, por su respaldo para que este evento sea posible y por todo lo que están haciendo en materia de deporte.

“Estoy seguro que van a ser unos grandes anfitriones. Estamos felices de traer estos eventos que ayudan a visibilizar nuestro país a nivel internacional y de tener a los mejores arqueros que además se vuelven un ejemplo para las nuevas generaciones de niñas y niños”, dijo.

El titular de la CONADE destacó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el deporte.

«Que podamos traer estos eventos a México ayuda a visibilizar a nuestro país a nivel internacional, a mejorar la infraestructura deportiva (…) y ayuda a seguir con este mensaje de que el deporte es una gran herramienta de transformación», destacó.

Gabriel Ramos Rodríguez, presidente de World Archery México, mencionó que, en esta que será la vigésima edición de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, se trabaja para que México esté siempre en el medallero.

“Son 20 años de historia donde los mexicanos han sido protagonistas. Tendremos a 32 arqueros compitiendo en la Plaza de Armas, 7 de ellos son mexicanos y 4 son coahuilenses, lo que hace un evento excepcional. Gracias al gobernador Manolo Jiménez, al presidente municipal Javier Díaz y a Antonio Cepeda por todo el apoyo”, señaló.

Los arqueros Matías Grande y Andrea Maya Becerra coincidieron en que es una gran oportunidad poder competir en Saltillo, Coahuila, en esta Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco.

“Voy a representar a México donde todo comenzó, ahí nací, crecí, agarré un arco por primera vez y ahí empezó este sueño. Que las niñas y niños que puedan vernos piensen que pueden estar ahí algún día, nunca dejen de soñar”, mencionó el saltillense Matías Grande.

Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco

La Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco se llevará a cabo del 10 al 13 de septiembre en Plaza de Armas, en el centro histórico de Saltillo, Coahuila.

Los competidores estarán divididos en: 8 arqueras en compuesto femenil; 8 arqueros en compuesto varonil; 8 arqueras en recurvo femenil; y 8 arqueros en recurvo varonil.

Las y los arqueros son provenientes de México, Corea del Sur, Alemania, Austria, Chequia, China, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Gran Bretaña, India, Italia, Japón, Países Bajos y Turquía.

El 10 de septiembre se llevará a cabo el sorteo entre los 8 participantes de cada modalidad y rama para definir los enfrentamientos de eliminación directa desde cuartos de final, seguidos por las semifinales y finales del torneo y, posteriormente, la inauguración oficial del evento.

El viernes 11 de septiembre serán los entrenamientos oficiales; y el sábado 12 y domingo 13 de septiembre se llevarán a cabo las competencias de la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco.

Los accesos para las competencias se podrán adquirir a través de la página de Boletomóvil y en taquillas del lugar, y más adelante se darán a conocer los horarios y los costos para cada una de las sesiones que se realizarán.

Los arqueros que participarán en la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco son:

Compuesto femenil:

Sara López – Colombia. Hazal Burun – Turquía. Jaatma Lisell – Estonia. Alexis Ruiz – Estados Unidos Andrea Becerra – México. Katharina Raab – Alemania. Ella Gibson – Gran Bretaña. Dafne Quintero – México.

Compuesto varonil:

Matias Fullerton – Dinamarca. Nicolas Girard – Francia. Sebastián García – México. Nico Wiener – Austria. Mike Schloesser – Países Bajos. Martin Damsbo – Dinamarca. Pablo Gómez – Colombia. Rodrigo González – México.

Recurvo femenil:

Zhu Jingyi – China. Ana Paula Vázquez – México. Kang Chaeyoung – Corea del Sur. Yu Qi – China. Alejandra Valencia – México. Elif Gokkir – Turquía. Marie Horackova – Chequia. Elia Canales – España.

Recurvo varonil:

Brady Ellison – Estados Unidos. Kim Je Deok – Corea del Sur. Li Mengqi – China. Nakanishi Junya – Japón. Dhiraj Bommadevara – India. Tang Chih-Chun – China Taipéi. Mete Gazoz – Turquía. Matías Grande – México.

(El Heraldo de Saltillo)