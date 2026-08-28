Presentan Open Talk “Mujeres sin Permiso”; será el 23 de septiembre en Saltillo

El encuentro reunirá a cuatro conferencistas que abordarán temas como amor propio, imagen, empoderamiento, liderazgo femenino y espiritualidad

Este viernes fue presentado oficialmente el Open Talk “Mujeres sin Permiso”, encuentro que se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre de este 2026, a las 10 de la mañana, en el hotel Casa Mayor de Saltillo, con el propósito de brindar a sus asistentes herramientas y reflexiones que les permitan reconocer, potenciar y desarrollar sus capacidades para construir su mejor versión.

Durante la presentación se dio a conocer que, si bien el evento está dirigido principalmente a mujeres y se espera una activa participación femenina, también está abierto al público masculino mayor de edad, con la intención de generar un espacio de aprendizaje y crecimiento personal para todos los asistentes.

El programa contempla la participación de cuatro conferencistas, quienes desde diferentes perspectivas abordarán temas relacionados con el desarrollo personal y el empoderamiento. Entre ellas se encuentra Vero Marcos, quien ofrecerá la conferencia “Amor Propio”, en la que abordará la importancia de fortalecer la autoestima y la relación que cada persona mantiene consigo misma.

También participará Clara Villarreal, con el tema “Imagen y Empoderamiento”, mientras que Adriana Loaiza desarrollará la conferencia “El Poder de la Mujer”, enfocada en reconocer las capacidades y fortalezas que distinguen a las mujeres en distintos ámbitos de su vida.

Por su parte, la empresaria saltillense Verónica Rendón hablará sobre la importancia de la espiritualidad como un elemento que puede contribuir al bienestar y al desarrollo integral de las personas. Los boletos, desde 400 pesos por persona, ya se encuentran disponibles para su adquisición a través del sitio arema.mx.

“Tendremos la gran oportunidad de presentar estas grandes conferencias, a grandes mujeres conocedoras en el tema de empoderamiento de la mujer, de la inspiración, de la reflexión, de la motivación que nos sirve de ejemplo para muchas mujeres, donde les digamos que el poder está en nosotras mismas, que podemos salir adelante”, dijo Mayra Valdés González, secretaria de las Mujeres en Coahuila, quien se acompañó, además de las ponentes y Carlos Peña, organizador del evento, de Maribel Sánchez Tovar, coordinadora general de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno de Coahuila. (OMAR SOTO)