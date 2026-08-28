Aguas de Saltillo obtiene certificación internacional en Gestión de Inteligencia Artificial

Aguas de Saltillo fortalece su apuesta por la innovación y el uso responsable de nuevas tecnologías al obtener la certificación ISO/IEC 42001:2023, estándar internacional para los Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA).

Con este reconocimiento, Aguas de Saltillo se convierte en la primera empresa en todo el estado de Coahuila y la primera empresa de agua y saneamiento en Latinoamérica en obtener esta certificación.

El proceso para alcanzar este logro contempló meses de trabajo para establecer un sistema que permita gestionar el uso de la inteligencia artificial bajo principios de seguridad, ética y responsabilidad.

La decisión de avanzar en esta certificación responde a la creciente incorporación de herramientas de IA en distintos ámbitos y a la necesidad de establecer criterios claros para su utilización dentro de la organización.

De esta manera, AGSAL busca adelantarse a los retos que representa esta tecnología y establecer bases para su uso responsable, convirtiéndose en un referente en la gestión de IA dentro del sector de agua y saneamiento.

La ISO/IEC 42001:2023 establece un marco para que las organizaciones gestionen sus sistemas de inteligencia artificial de manera responsable, permitiendo identificar y gestionar riesgos asociados con su utilización, así como establecer procesos de mejora continua. Esta certificación fue auditada y emitida por un organismo internacional de certificación.

Para Aguas de Saltillo, contar con este sistema representa un paso importante para acompañar la incorporación de la inteligencia artificial con procesos, criterios y responsabilidades definidos.

El objetivo es que la tecnología sea una herramienta que contribuya a fortalecer los procesos operativos, comerciales y de soporte de la organización, siempre bajo un enfoque responsable y orientado a generar valor.

Con esta certificación, Aguas de Saltillo refrenda su compromiso con la innovación, la mejora continua y la búsqueda de nuevas soluciones que permitan fortalecer sus procesos y continuar brindando un servicio de calidad a sus usuarios. (El Heraldo de Saltillo)