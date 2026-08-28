Ramos Arizpe fortalece acciones para el bienestar animal en cabalgatas

Gobierno Municipal y Estado establecen coordinación para procurar el trato digno y atención de los equinos

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con dependencias del Gobierno del Estado de Coahuila, con el objetivo de coordinar acciones para la realización de cabalgatas en el municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este acuerdo permite mantener vivas las tradiciones de Ramos Arizpe, acompañándolas de medidas responsables para el cuidado de los animales que forman parte de ellas.

“Queremos conservar nuestras tradiciones, pero hacerlo siempre con responsabilidad. Con este convenio sumamos esfuerzos con el Gobierno del Estado para procurar que los equinos reciban un trato digno y cuenten con las condiciones adecuadas antes, durante y después de cada cabalgata”, señaló Gutiérrez Merino.

El acuerdo contempla medidas en materia de trato digno y bienestar animal, sanidad, movilización y atención de equinos, así como coordinación durante la planeación, traslado, desarrollo y conclusión de estas actividades.

En la firma participaron Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe; Diana Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila; José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social municipal, así como representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la Dirección de Desarrollo Rural municipal. (ACONTECER)