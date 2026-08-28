Cumple un mes reporte por desaparición de José Arody; Fiscalía mantiene búsqueda en Ramos Arizpe

A un mes de haberse presentado formalmente el reporte por la desaparición de José Arody Arteaga Cruz, alias “Decrot”, la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila mantiene activa su búsqueda y reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita conocer su paradero.

De acuerdo con la ficha difundida por la autoridad, el hombre, de 27 años de edad, fue visto por última vez el 25 de mayo de 2026 en un puente del arroyo ubicado entre el Club Campestre y la carretera a Ramos Arizpe. Sin embargo, fue hasta el 29 de julio cuando se formalizó la denuncia por su desaparición, por lo que este 29 de agosto se cumple un mes desde el inicio formal del reporte sin que hasta el momento se tengan noticias sobre su localización.

José Arody Arteaga Cruz es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.75 metros, pesa alrededor de 75 kilogramos, es de complexión delgada, tez aperlada, ojos cafés y cabello lacio, medio largo y castaño oscuro. Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, playera negra de manga corta, tenis azules y llevaba un morral de varios colores.

Entre sus señas particulares se encuentran un tatuaje de la Santa Muerte en la espalda y otro en medio del pecho con letras en cursiva. También presenta cicatrices en ambas piernas derivadas de caídas de patineta, una cicatriz en la cabeza y varias más en los brazos, además de tener una de las orejas perforadas.

Ante el tiempo transcurrido desde que fue visto por última vez, la Fiscalía de Personas Desaparecidas Región Sureste continúa solicitando la colaboración de habitantes de Ramos Arizpe, Saltillo y municipios cercanos, especialmente de quienes pudieran haberlo visto o contar con algún dato relacionado con sus movimientos posteriores al 25 de mayo.

Cualquier información que contribuya a su localización puede proporcionarse al 911, mediante WhatsApp al 844 506 2447 o directamente a la Fiscalía General del Estado en el 844 438 0700. Asimismo, la Fiscalía de Personas Desaparecidas Región Sureste mantiene habilitados los números 844 372 8256, 844 392 7199 y 844 147 1465, reiterando que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar importante para avanzar en la búsqueda. (EDUARDO SERNA)