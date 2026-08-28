Invita CIJ Ramos Arizpe a expresar “Una razón para quedarte” a través del dibujo

En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Centro de Integración Juvenil (CIJ), delegación Ramos Arizpe, lanzó la convocatoria para participar en el concurso de dibujo “Lo que le da color a mi vida: Una razón para quedarte”, iniciativa que busca generar espacios de expresión y reflexión en torno al valor de la vida y la importancia de la prevención.

Aída García Charles, trabajadora social del CIJ Ramos Arizpe, informó que la convocatoria está dirigida tanto a adolescentes como a adultos, divididos en dos categorías: la Categoría A, para participantes de 12 a 17 años, y la Categoría B, para personas de 18 años en adelante.

“Queremos que por medio del dibujo las personas puedan expresar aquello que representa una razón para seguir adelante, aquello que le da sentido, esperanza o color a su vida. Es también una manera de abrir espacios para hablar sobre la prevención y recordar que buscar apoyo cuando atravesamos una situación difícil es importante”, señaló García Charles.

De acuerdo con las bases, cada participante deberá presentar su trabajo en el formato oficial tamaño carta, mientras que la técnica será completamente libre. Los dibujos serán recibidos del 21 al 23 de septiembre en las instalaciones del CIJ Ramos Arizpe, ubicadas en bulevar Mariano Morales, Plaza Tula, colonia Analco, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

La trabajadora social explicó que serán reconocidos los tres primeros lugares de cada categoría, mientras que la exposición de los trabajos y la ceremonia de premiación están programadas para el 30 de septiembre. Las personas interesadas pueden consultar las bases completas mediante el código QR difundido en la convocatoria o solicitar mayores informes directamente en el centro.

“Además de incentivar la creatividad, buscamos transmitir un mensaje de acompañamiento y sensibilización. Hablar de prevención nos permite identificar redes de apoyo y recordar que siempre existen alternativas y personas dispuestas a escuchar”, agregó Aída García Charles.

Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse a esta actividad y utilizar el arte como una herramienta para compartir mensajes positivos, fortalecer los factores de protección y promover una mayor conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud mental. Para mayores informes, la institución puso a disposición el teléfono 844 491 1056. (EDUARDO SERNA)