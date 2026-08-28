Inicia Parroquia de San Francisco de Asís colecta para sus fiestas patronales

La Parroquia de San Francisco de Asís, ubicada en la colonia Analco de Ramos Arizpe, puso en marcha la colecta destinada a apoyar la organización de sus próximas fiestas patronales, celebración que tendrá como fecha principal el 4 de octubre en honor al santo patrono de esta comunidad católica.

El párroco Martín Rodolfo Hernández Linares informó que jóvenes voluntarios participarán en esta actividad solicitando la colaboración de la comunidad, por lo que estarán debidamente identificados mediante gafetes y portarán alcancías con información de la parroquia, a fin de brindar certeza a quienes deseen realizar alguna aportación.

“Estamos comenzando esta colecta con mucha alegría y agradecimiento hacia nuestra comunidad. Cada aportación, independientemente de la cantidad, nos ayuda a preparar dignamente nuestra fiesta patronal y, sobre todo, representa la participación de las familias que forman parte de nuestra parroquia”, expresó Hernández Linares.

El sacerdote pidió a los ciudadanos verificar que quienes soliciten algún donativo cuenten con la identificación correspondiente, pues únicamente los voluntarios acreditados por la parroquia están autorizados para recibir las aportaciones. La medida busca brindar seguridad y confianza a los feligreses durante el desarrollo de la campaña.

“Queremos pedirles que tengan la confianza de colaborar, pero también que se cercioren de que nuestros jóvenes porten su gafete y la alcancía debidamente identificada. Nadie que no cuente con estos elementos está autorizado por la parroquia para solicitar recursos a nombre de nuestras fiestas”, puntualizó el párroco.

Además de la colecta realizada por los voluntarios, las personas interesadas pueden entregar su cooperación directamente en la oficina parroquial, ubicada en la calle Tlapacoya #1280, en la colonia Analco, de martes a sábado, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Para mayores informes se encuentra disponible el teléfono 844 491 2662.

Finalmente, Hernández Linares invitó a la comunidad de Analco y de otros sectores de Ramos Arizpe a sumarse a los preparativos de una de las celebraciones religiosas más importantes de la parroquia, recordando el mensaje bíblico que acompaña la campaña: “Dios ama al que da con alegría”. (EDUARDO SERNA)