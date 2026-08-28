Miguel Riquelme preside la instalación de la Junta de Gobierno del DIF Torreón e inaugura última etapa de Casa Nana

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta a quienes integran el máximo órgano de decisión del organismo

Torreón, Coahuila.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, presidente de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Torreón, encabezó la instalación de este órgano y tomó protesta a sus integrantes, a quienes convocó a desempeñar su responsabilidad con lealtad, transparencia, eficiencia y profesionalismo, siempre en beneficio de las familias torreonenses.

Durante el acto, el presidente municipal destacó la responsabilidad que representa formar parte de la Junta de Gobierno del DIF Torreón y dirigió el compromiso de sus integrantes para cumplir con los estatutos, lineamientos, códigos de ética y demás disposiciones que rigen al organismo.

“Reconozco el gran trabajo que realiza DIF Torreón, de la mano de la señora Selina a favor de nuestra niñez y de las familias. También reconocemos las acciones coordinadas con DIF Coahuila y el trabajo de la presidenta honoraria, señora Liliana Salinas para fortalecer esta atención”.

En la ceremonia también estuvo presente como invitada especial Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria de DIF Coahuila, así como Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria de DIF Torreón, quien fungió como secretaria técnica de la junta, en representación de la directora general del DIF, Marlene Martínez Valdés. Destacó la importancia de contar con una Junta de Gobierno que permita fortalecer las acciones de asistencia social y mantener una visión conjunta para atender las necesidades de las familias del municipio.

“Para DIF Torreón es muy importante contar con una Junta de Gobierno que sume las capacidades y experiencias de quienes la integran. Tenemos una gran responsabilidad con las familias de Torreón y estoy segura de que trabajando en equipo, podremos fortalecer las acciones que realizamos para quienes más lo necesitan.” expresó.

Se aprovechó la ocasión para hacer la inauguración de la velaria central de Casa Nana, el centro de atención integral para niños vulnerados de cero a 8 años de edad, así como de un jardín de juegos, espacios que se lograron gracias a la contribución de la ciudadanía que asistió al stand de APollos DIF en la Feria de Torreón.

La Junta de Gobierno quedó integrada por Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón y Presidente de la Junta de Gobierno; Rafael Rebollar González, Director General de Industrias Peñoles; Nesim Issa Tafich, Director General de Grupo SIMSA; Edgar Salinas Uribe, Director de Fundación Lala; Maura Huerta, en representación del Director de Salud Municipal, Juan Pérez Ortega; Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, Director de Obras Públicas de Torreón; Antonio Edmundo Méndez Vigatá, Director del Instituto Municipal de Cultura y Educación; Rosa María Díaz Venegas, Octava Regidora del Ayuntamiento y presidenta de la Comisión de DIF Torreón; y Rogelio Vizuett Fragoso, comisariado de Contraloría Municipal, en representación del contralor municipal Oscar Luján. (El Heraldo de Saltillo)