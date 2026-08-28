Ofrecen muestra de taller de cómics “Cuentos Chicos”

Presentación se realizó en el Museo Rubén Herrera, en el centro histórico de Saltillo

Como parte de la cartelera mensual que ofrece el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, este jueves se llevó a cabo una muestra del taller de cómics “Cuentos Chicos”, el cual fue dirigido a niñas, niños y jóvenes.

El taller fue impartido por el artista Juan Muñoz “Maki”, quien brindó las herramientas básicas para que los asistentes pudieran desarrollar historias y expresarlas a través del formato del cómic.

Quienes asistieron al taller conocieron aspectos elementales como las partes que integran un cómic, lo que hay que considerar en el desarrollo de personajes, así como la estructura de la historia.

La muestra se desarrolló en el Museo Rubén Herrera, que se ubica en la esquina de General Cepeda y Benito Juárez, en la zona centro de Saltillo, a donde acudieron familiares y amigos de quienes tomaron el curso para apreciar la muestra.

El Instituto Municipal de Cultura ofrece de manera permanente actividades que son dirigidas a los diferentes sectores de la población y esta vez tocó el turno al desarrollo de habilidades en el rubro de la ilustración.

Para que conozca, asista y disfrute de las diferentes actividades que se ofrecen, la cartelera mensual del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo se difunde a través de la página de Facebook de esta dependencia. (El Heraldo de Saltillo)