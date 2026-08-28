Coahuila volvió a demostrar con hechos que tiene el mejor modelo de seguridad del país: CANACINTRA Sureste

El presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, aseguró que durante esta semana el gobierno estatal volvió a demostrar con hechos que cuenta con el mejor modelo de seguridad del país, al repeler nuevamente un intento de incursión por parte de integrantes de la delincuencia organizada, mismo que se registró en los límites con el vecino estado de Nuevo León.

De igual manera indicó que es de reconocerse la actuación contundente de las fuerzas de seguridad estatales, que de manera coordinada con la Fiscalía del Estado, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional actuaron de manera oportuna para evitar el ingreso de estos grupos delictivos.

Agregó que a través de estas acciones se ofrece la certeza a los habitantes del estado de que la autoridad trabaja en el tema de seguridad no solamente a través de discursos, sino con hechos reales y una estrategia efectiva que sigue garantizando la paz y la tranquilidad en el estado.

“Esta semana volvimos a constatar el buen trabajo que está haciendo el gobierno, en este caso las corporaciones estatales que están muy atentas a posibles incursiones por parte de grupos delictivos, y en ese sentido queremos como organización felicitar al gobierno, porque aquí en la entidad el tema de la seguridad no solamente es un discurso, sino lo vivimos en hechos y eso nos da mucha tranquilidad a nosotros como ciudadanos”, señaló.

“Tenemos la tranquilidad como ciudadanos de poder seguir circulando en la ciudad sin ningún temor y en el caso de los empresarios de poder trabajar sin temas de extorsión al evitarse a toda costa que la delincuencia esté presente en el estado, sin duda es algo muy positivo y una ventaja muy importante también para el estado al permitir que los inversionistas confíen en la región gracias al blindaje que existe en el estado”, agregó el directivo. (ÁNGEL AGUILAR)