Lleva Javier Díaz a la Amistad programa de limpieza de arroyos

Instruye el alcalde acciones de limpieza integral y deshierbe

Como parte de las acciones del alcalde Javier Díaz González para mantener una ciudad más limpia y preparada ante la temporada de lluvias, el Gobierno de Saltillo llevó el programa de limpieza de arroyos, cauces naturales y puentes peatonales a la colonia Amistad.

Este viernes, cuadrillas de “Aquí Andamos” realizaron limpieza integral y deshierbe del arroyo que atraviesa este sector, con atención en distintos puntos de la colonia, entre ellos el tramo ubicado a la altura de la calle 28, entre Santa Rosalía y San Valentín, así como en la calle 30.

De igual manera, el Ayuntamiento intervino el puente peatonal ubicado sobre la calle 34, entre las colonias Amistad y Monte del Sinaí, con el propósito de mejorar las condiciones de este espacio utilizado diariamente por las familias.

El alcalde Javier Díaz González instruyó mantener la atención constante en arroyos, cauces naturales, puentes y pasos peatonales de los diferentes sectores de Saltillo, además de exhortar a la ciudadanía a evitar tirar basura y desechos en los espacios públicos de la ciudad, a fin de reducir riesgos para la propia comunidad. (El Heraldo de Saltillo)