Cosecha México doce medallas en Mundial

Ciudad de México.- México cerró su participación en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados de Rijeka 2026 con 12 medallas: 3 oros, 5 platas y 4 bronces.

La delegación tricolor visitó el podio por partida doble en el último día de competencia. En la prueba de trampolín de 1 metro en la categoría de 14-15 años, Ian Nava y Miguel Sánchez hicieron el 2-3.

Nava se colgó la plata con puntuación de 413.55, mientras que Sánchez se llevó el bronce con 409.10 unidades; el oro fue para el alemán Rudi Bollman con 425.80 puntos.

México, además, terminó segundo en el medallero, detrás de Rusia con 11 preseas pero mayor cantidad de oros, con 6, además de las 3 de plata y las 2 de tercer puesto, y delante de China, que sumó 8 preseas: 3 doradas, 3 plateadas y 2 de bronce.

Las máximas ganadoras fueron las gemelas Mía y Lía Cueva. Mía se pintó de dorado en el trampolín de 3 metros y 1 metro y en sincronizados de 3 metros junto a su hermana Lía.

Lía, en cambio, fue plata en el trampolín de 1 metro y bronce en trampolín de 3 metros y plataforma de 10 metros, consolidándose como candidatas a un lugar en la delegación tricolor de clavados que irá a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (AGENCIA REFORMA)

ORO

Mia Cueva / Trampolín 3m (14-15)

Mia Cueva / Trampolín 1m (14-15)

Mia Cueva/Lia Cueva / Sincronizados 3m (14-18)

PLATA

Ian Nava / Trampolín 1m (14-15)

Ian Nava /Trampolín 3m (14-15)

Ian Nava/Mia Cueva/Suri Cueva/Carlos Solorzano / Equipo Mixto (14-18)

Lia Cueva / Trampolín 1m (14-15)

Suri Cueva/Adriana Torres / Plataforma 10m (14-18)

BRONCE

Lia Cueva / Trampolín 3m (14-15)

Lia Cueva / Plataforma 10m (14-15)

Rut Paez / Trampolín 1m (16-18)

Miguel Sánchez / Trampolín 1m (14-15)