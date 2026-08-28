Firma Tricolor con streaming por ocho años

Ciudad de México.- La Selección Mexicana firmó un acuerdo de ocho años para la transmisión de sus partidos por la plataforma Claro Sports.

Alrededor de 76 partidos serán transmitidos durante los procesos mundialistas 2026-30 y 2030-34.

“Claro Sports transmitirá en vivo los partidos de la Selección Nacional de México varonil mayor (categoría senior) durante los ciclos mundialistas 2026-30 y 2030-34, como parte de un acuerdo no exclusivo que contempla derechos para televisión de paga y distribución en plataformas digitales a través de las modalidades de pago que ofrecen dichas plataformas a los usuarios”, informó la empresa.

Se trata del segundo acuerdo que en una semana cierra el Tricolor con una plataforma de streaming, luego del de Prime Video.

“Los encuentros estarán disponibles a través de distintos sistemas de televisión de paga que distribuyen el contenido de Claro Sports, así como mediante plataformas digitales”.

Hace unos meses hubo polémica porque la plataforma Netflix compró a la Concacaf en exclusiva los derechos de transmisión de la Copa Oro y el Final Four de la Nations League. (AGENCIA REFORMA)