Pizzarte 21: un espacio de inclusión, gastronomía y talento en el centro de Saltillo

El establecimiento denominado Pizzarte 21, estrenó su nueva ubicación en la esquina de las calles Hidalgo y Múzquiz de la zona centro de Saltillo, en donde sigue ofreciendo su propuesta de inclusión social a personas con síndrome de Down y otras neurodivergencias, quienes ahí pueden aprender repostería, elaboración de pizzas y también participar de talleres de música y pintura.

Lo anterior fue dado a conocer por Liliana Coronado, representante de este establecimiento que nació en 2023 debido a la inquietud que tenía su hijo mayor – quien presenta esa condición genética – de ser chef y elaborar diferentes platillos en un espacio original en donde las familias saltillenses pudieran degustar esas especialidades.

Dicho proyecto evolucionó y se convirtió en un establecimiento que a la fecha continúa ofreciendo la posibilidad de aprender, crear y convivir, además de presentar una oferta gastronómica deliciosa y cien por ciento saludable consistente en pizzas, pastas, ensaladas, sándwiches, postres y otras especialidades.

Cabe mencionar que a partir de 2026, se incorporó al establecimiento la galería Clérac, un espacio dedicado a preservar y compartir el patrimonio cultural de del Grupo de Danza Folclórica Alianza, donde se muestra una exposición permanente y se busca también promover diversas expresiones artísticas a través de muestras temporales, consolidándose como un punto de encuentro y aprendizaje donde se conjunta la gastronomía con el arte, la inclusión, la educación y la sociedad.

“Es un lugar en el que incorporamos a jóvenes con síndrome de Down y otras discapacidades en una clase de pintura en un restaurante que está en el corazón de Saltillo, en las calles de Hidalgo y Múzquiz número 608, y ahí además encontrarán los chicos un espacio también en el que pueden aprender, hemos tenido talleres de pizzería y elaboración de galletas para ellos, y también hemos incorporado a algunas de ellas en una oportunidad laboral”, dijo Liliana Coronado.

“Además contamos con este espacio de arte y de cultura que representa la galería Clérac y tenemos también clases de pintura para otro tipo de públicos, estos se imparten mediante el pago de una cuota de recuperación muy accesible, lo que queremos es que encuentren un espacio agradable, también tenemos clases de teclado para los chicos con síndrome de Down y es igualmente un espacio pet friendly para quienes deseen acudir con sus mascotas”, puntualizó.

Además destacó la necesidad de ofrecer a las personas con síndrome de Down y otras neuro divergencias estas opciones de capacitación, toda vez que después de que terminan su capacitación en un Centro de Atención Múltiple, no hay espacios educativos para ellos donde puedan continuarse formando y desarrollando sus capacidades. (ÁNGEL AGUILAR)