Habrá este 8 de septiembre campaña de esterilización de perros y gatos en el MUSAVE

El Centro de Bienestar de los Seres Sintientes de Saltillo (CEBISS) dio a conocer que el próximo martes 8 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, tendrá lugar en instalaciones del Museo de las Aves una campaña de esterilización de perros y gatos, en la que se someterá a dicha operación quirúrgica a las mascotas de esas especie – sean hembras o machos – por una cuota de recuperación de sólo 203 pesos.

Se informó que en el caso de los gatos se ofrecerá a los propietarios la posibilidad de esterilizarse a dos animales, hembras o machos, por el precio de uno.

El CEBISS dio a conocer que este tipo de campañas se realizan con el objetivo de seguir promoviendo entre los habitantes de Saltillo la cultura de la tenencia responsable de mascotas.

Además informó que en esta campaña tomarán parte especialistas pertenecientes a la mencionada Dirección Municipal de Salud, quienes esperan una amplia respuesta por parte de los saltillenses que están conscientes del beneficio que la esterilización representa para sus mascotas, al evitar la sobrepoblación de felinos que deambulen por las calles de esta capital con el riesgo de sufrir accidentes, envenenamientos o maltrato.

También se dio a conocer que entre los requisitos para las mascotas que sean llevadas en esas fechas al MUSAVE para ser esterilizadas, está el registro previo al teléfono 844 8819 735, además de procurar que los felinos tengan al menos 8 horas de ayuno, sean mayores de tres meses de edad, y no estar gestando ni lactando en el caso de las hembras, además de firmar los propietarios el correspondiente formato de autorización.

Igualmente, los propietarios de gatos deberán llevar cajas transportadoras para llevar a sus mascotas y también cobijas para envolver a los animales esterilizados mientras se recuperan de los efectos de la anestesia. (ÁNGEL AGUILAR)