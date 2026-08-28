Coahuila presente en el Congreso Nacional de la CNC

Ciudad de México.- El coahuilense Diego David Fuentes Aguirre participó como delegado de Coahuila en el 88 Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Nacional Campesina (CNC), que se llevó a cabo del 26 al 28 de agosto en la Casa del Agrarista, en la Ciudad de México.

Durante este encuentro nacional se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con la organización, representación y fortalecimiento del sector campesino, entre ellas el Concurso Nacional de Oratoria, el Concurso Nacional de Canto, la reunión del Consejo Económico Nacional, sesiones plenarias y los trabajos propios del Congreso.

“Venimos a este Congreso con la responsabilidad de representar a Coahuila, de compartir nuestras experiencias y de sumar esfuerzos con quienes conocen de primera mano las necesidades de los productores”, expresó Fuentes Aguirre

De acuerdo con el delegado, este encuentro nacional también permitió fortalecer los lazos entre quienes forman parte de la organización campesina y reconocer la fuerza de las comunidades rurales, así como el trabajo y la dedicación de las mujeres y hombres que todos los días contribuyen al desarrollo del campo mexicano, sobre todo el de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)