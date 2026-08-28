Emeterio Contreras Cruz
Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 89 años
Cremación el viernes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Pablo Gaytán Delgado
Falleció el 28 de agosto del 2026 a la edad de 80 años
Traslado elviernes para su velación e inhumación al Ejido Los Pocitos, Galeana N.L
Carlos Trueba Müller
Falleció el 10 de agosto del 2026 a la edad de 63 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo
Minerva Angélica López Lucio
Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 87 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Capilla Nuestra Sra. De Fátima a las 12:00 hrs
Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad
Juana Martínez Martínez
Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 85 años
Traslado este sábado para su Velación e Inhumación a Arteaga Coahuila
Ma. Regina Velázquez Vázquez
Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 81 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Misa en la Iglesia Cristo Rey a las 10:00 hrs
Inhumación este sábado en un panteón de la localidad
José Doroteo Segovia González
Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 76 años
Velación en capilla Santo Cristo
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Misa en la Iglesia Sagrada Familia a las 14:00 hrs
Inhumación este sábado en un panteón de la localidad
José Macareno Aparicio
Falleció el 28 de agosto del 2026 a la edad de 85 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia San Martin de Porres a las 12:30 hrs
Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Francisco Juárez Ardáis
Falleció el 28 de agosto del 2026 a la edad de 77 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este sábado en un panteón de la localidad
Elisa Álvarez Ibarra
Falleció el 28 de Agosto del 2026 a la edad de 63 años
Velación en la capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad