Emeterio Contreras Cruz

Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 89 años

Cremación el viernes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Pablo Gaytán Delgado

Falleció el 28 de agosto del 2026 a la edad de 80 años

Traslado elviernes para su velación e inhumación al Ejido Los Pocitos, Galeana N.L

Carlos Trueba Müller

Falleció el 10 de agosto del 2026 a la edad de 63 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo

Minerva Angélica López Lucio

Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 87 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Capilla Nuestra Sra. De Fátima a las 12:00 hrs

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

Juana Martínez Martínez

Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 85 años

Traslado este sábado para su Velación e Inhumación a Arteaga Coahuila

Ma. Regina Velázquez Vázquez

Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 81 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Misa en la Iglesia Cristo Rey a las 10:00 hrs

Inhumación este sábado en un panteón de la localidad

José Doroteo Segovia González

Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 76 años

Velación en capilla Santo Cristo

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Misa en la Iglesia Sagrada Familia a las 14:00 hrs

Inhumación este sábado en un panteón de la localidad

José Macareno Aparicio

Falleció el 28 de agosto del 2026 a la edad de 85 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia San Martin de Porres a las 12:30 hrs

Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Francisco Juárez Ardáis

Falleció el 28 de agosto del 2026 a la edad de 77 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este sábado en un panteón de la localidad

Elisa Álvarez Ibarra

Falleció el 28 de Agosto del 2026 a la edad de 63 años

Velación en la capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad