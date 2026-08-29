Operan desde Jalisco tráfico de personas a EU

Guadalajara.- Tras ejecutar tres órdenes de cateo en Zapopan y Tonalá, en Jalisco, así como otras intervenciones en Chihuahua, fuerzas federales detuvieron a ocho personas presuntamente ligadas a una red de tráfico de personas.

Entre los capturados se encuentra Ana Florella «N», alias «La Tía», identificada como líder de la célula. También fueron detenidos Gilberto «N», Samara «N», José de Jesús «N», Mayra Saraí «N», Alejandro «N», Rosa María «N» y Genoveva «N».

Los operativos fueron realizados por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según las investigaciones de la FGR, la red utilizaba un túnel y casas de seguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua, como infraestructura para trasladar a las víctimas hacia Estados Unidos.

La zona de operación del grupo se extendía hasta Albuquerque, Nuevo México. Además, la organización estaría relacionada con actividades de narcotráfico, secuestro y extorsión.

Durante los cateos en Jalisco fueron aseguradas dos camionetas, dinero en efectivo, 31 teléfonos celulares, tres tabletas, una computadora portátil, cuatro equipos de cómputo, una memoria USB, tres terminales de pago y tres tarjetas SIM.

La FGR reportó también que hubo intervenciones en domicilios de Chihuahua.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que los inmuebles fueron sellados y permanecieron bajo resguardo.

Personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada solicitó la vinculación a proceso de la banda por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de personas, pero su defensa solicitó más tiempo para preparar sus argumentos.

Los imputados permanecerán en prisión preventiva hasta su siguiente audiencia, con excepción de Rosa «N», quien por su condición de salud estará en prisión domiciliaria en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la FGR, la investigación para desmantelar la red comenzó en enero, a partir de una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. (AGENCIA REFORMA)