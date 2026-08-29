Lluvias y altas temperaturas prevalecerán este sábado en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este sábado se prevé cielo medio nublado a nublado en Coahuila, con intervalos de chubascos de 5 a 25 mm y posibles descargas eléctricas, principalmente en las regiones Norte, Carbonífera, Centro y Sureste de la entidad.

Durante la tarde se espera ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C en el noreste de Coahuila. Asimismo, la onda de calor prevalecerá en el norte y sur del estado.

Se pronostica viento del este y sureste de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h. Estas rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, así como afectar otras estructuras.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a tomar las siguientes medidas preventivas:

* Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas susceptibles de inundación durante las lluvias.

* Resguardarse en un lugar seguro ante tormentas eléctricas y evitar permanecer en espacios abiertos.

* Mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios publicitarios, cables y estructuras que pudieran resultar afectadas por las rachas de viento.

* Extremar precauciones al conducir ante la presencia de lluvia, pavimento mojado o reducción de la visibilidad.

* Evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

* No arrojar basura en la vía pública, a fin de evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.

* Atender los avisos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente sobre cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, llamar al 911. (El Heraldo de Saltillo)