Videovigilancia permite detener en Coahuila a hombre buscado por feminicidio en Tamaulipas

Un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio en Tamaulipas fue detenido en la Región Sureste de Coahuila, luego de que el vehículo en el que circulaba fuera detectado mediante el Sistema de Videovigilancia e Inteligencia.

El detenido fue identificado como Juan “N”, de 42 años, quien conducía un Chevrolet Sonic Premier, modelo 2017, color rojo y con placas de circulación de Tamaulipas. La unidad se encontraba boletinada por autoridades de aquella entidad.

Una vez localizado el automóvil, la Fiscalía General del Estado de Coahuila coordinó un despliegue operativo con elementos de la Policía Estatal y corporaciones municipales, mediante el cual se logró interceptar y asegurar la unidad.

Durante la revisión de sus datos, las autoridades confirmaron que Juan “N” tenía una orden de aprehensión vigente en Tamaulipas por su probable responsabilidad en un feminicidio, por lo que quedó bajo custodia para iniciar los procedimientos legales correspondientes y ponerlo a disposición de la autoridad que lo requiere.

Las autoridades de Coahuila destacaron que la coordinación entre corporaciones, junto con el uso de herramientas tecnológicas y labores de inteligencia, permitió localizar al sospechoso y ejecutar su detención. (El Heraldo de Saltillo)