Muere hombre en la vía pública; vecinos pensaron que estaba dormido

Un hombre de 64 años fue localizado sin vida la noche de este viernes en calles de la colonia Saltillo 2000, situación que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

El fallecido fue identificado como José de Jesús, quien fue encontrado tendido sobre la vía pública en el cruce de las calles Duraznos y Nectarina.

De acuerdo con vecinos del sector, el hombre había permanecido en el lugar desde horas de la tarde, pero al observarlo aparentemente tranquilo, pensaron que se encontraba dormido y no reportaron la situación de inmediato.

Fue hasta la noche cuando se solicitó la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras realizarle una valoración, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, se indicó que el hombre pudo haber sufrido un probable infarto, aunque esta versión deberá ser confirmada mediante los estudios correspondientes.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área y realizaron las diligencias periciales para documentar el hecho y recabar información que permita establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Será precisamente el resultado de este procedimiento el que permita determinar con precisión las causas del fallecimiento y establecer si se trató de una muerte por causas naturales. (El Heraldo de Saltillo)