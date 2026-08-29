Técnicas de reproducción asistida abren nuevos dilemas éticos y jurídicos: paula Luciana Altamirano

Ciudad de México.- En el ciclo de Cátedras Extraordinarias de Bioética dijo que uno de los principales desafíos es proteger el proyecto familiar y la autonomía de quienes recurren a esos procedimientos.

Aunque el desarrollo de las técnicas de reproducción humana asistida ha transformado las posibilidades de procrear y formar una familia, estos avances científicos y tecnológicos también han abierto nuevos dilemas éticos y jurídicos, sobre todo cuando en el proceso interviene una persona donante de gametos (óvulos o espermatozoides), consideró la profesora de la Universidad Siglo XXI, Argentina, Paula Luciana Altamirano.

Para la especialista es un debate bioético, pues mientras quienes recurren a estas prácticas ejercen su autonomía de voluntad en cuanto a formar una familia, quien nacerá no participa en ninguna de esas determinaciones.

“El actor principal y quizás el más vulnerable de esta situación es este niño o niña, pues no interviene en ningún momento de la toma de decisiones de los adultos que decidieron recurrir a la donación de gametos”, puntualizó al dictar a distancia la conferencia “Derecho a la identidad de la infancia concebida por las técnicas de reproducción humana asistida”.

En ocasión del ciclo de Cátedras Extraordinarias de Bioética, que organiza el Programa Universitario de Bioética de la UNAM, la abogada explicó el proceso que han vivido en Argentina con respecto al derecho a la identidad de niñas y niños procreados mediante técnicas de reproducción humana asistida heterólogas.

Una de las principales cuestiones planteadas durante la conferencia fue si el acceso a determinados datos sobre quien dona equivale al ejercicio pleno del derecho a la identidad.

Luciana Altamirano mencionó que en Argentina la legislación no habla de esa garantía, sino del derecho de acceso a la información. En este sentido, subrayó que este último puede permitir conocer datos médicos del ser donante cuando sean relevantes para la salud, pero el debate se profundiza cuando se trata de saber quién aportó el material genético

Para la investigadora y jurista con formación en bioética el tema debe analizarse a partir de distintas dimensiones, ya que por un lado existe filiación genética derivada del vínculo con quien aportó el gameto, y por otro una filiación jurídica basada en la voluntad procreacional.

En ese cruce de derechos se encuentra uno de los principales desafíos bioéticos: proteger el proyecto familiar y la autonomía de quienes recurrieron a la reproducción asistida, sin dejar en segundo plano el interés y las prerrogativas de la persona nacida, acotó ante Carol Hernández Rodríguez, investigadora del programa universitario de Bioética de la UNAM.

Reconoció que el acceso a la información sobre los orígenes no tiene únicamente una dimensión emocional personal o incluso de curiosidad, sino que puede determinar situaciones de salud si se piensa en alguna enfermedad genética.

La especialista aclaró que no está en contra del avance de estas innovaciones, pero sugiere cuestionarse y abrir el debate de cómo deben utilizarse y regularse para no dejar fuera a quienes, por su propia condición, no pudieron participar en las decisiones que hicieron posible su nacimiento.

Uno de los retos señalados en el encuentro académico es la creación de mecanismos que garanticen la conservación y el acceso seguro a la información sobre los orígenes, ya que existe una tendencia a cuestionar el anonimato absoluto de las personas donantes. (UNAM)