Aseguran pipa con 67 mil litros de combustible de presunta procedencia irregular

Una pipa de doble remolque que transportaba aproximadamente 67 mil litros de combustible, cuya procedencia no ha sido acreditada, fue asegurada la tarde de este viernes sobre la carretera a Monclova.

El aseguramiento ocurrió cuando autoridades realizaban recorridos de vigilancia por dicha vía y detectaron una unidad tipo autotanque, con dos remolques, que se encontraba abandonada a un costado de la carretera.

Al aproximarse para realizar una inspección, los elementos confirmaron que la pipa se encontraba cargada con miles de litros de hidrocarburo; sin embargo, no había ninguna persona en el lugar que acreditara la propiedad o procedencia del combustible.

Ante esta situación, la unidad fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas sobre el bulevar Francisco Coss, en Saltillo, donde quedó a disposición de la autoridad federal.

Personal especializado de la dependencia realizó las primeras diligencias, entre ellas la recolección de evidencias y toma de muestras del hidrocarburo, con el objetivo de determinar su composición y procedencia.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y buscan establecer a qué empresa pertenece la unidad de transporte, así como determinar las circunstancias en las que terminó abandonada y si existe alguna irregularidad relacionada con el traslado de los 67 mil litros de combustible.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. (El Heraldo de Saltillo)