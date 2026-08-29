Tractocamión termina volcado y bloquea la carretera 57 en Los Chorros

Un accidente registrado durante la madrugada de este sábado paralizó por varias horas la circulación en la carretera 57, luego de que un tractocamión terminara volcado en el tramo conocido como Los Chorros.

El percance se registró a la altura del kilómetro 231, en el sentido hacia Matehuala, donde el operador de una unidad de Transportes Innovativos perdió el control al momento de salir de una curva.

Según los primeros informes, la velocidad con la que circulaba habría provocado que el conductor no pudiera mantener el control de la pesada unidad, que terminó estrellándose contra los muros de concreto antes de volcar sobre su lado izquierdo.

El estruendo y la presencia del tractocamión atravesado sobre la carretera generaron la movilización de los cuerpos de emergencia y obligaron a interrumpir el paso vehicular.

Paramédicos de CAPUFE atendieron al operador en el lugar y, tras revisarlo, determinaron que no presentaba heridas de consideración, por lo que no fue necesario llevarlo a un hospital.

Mientras tanto, elementos de la Guardia Nacional se encargaron de tomar conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió.

La unidad permaneció obstruyendo los carriles durante varias horas, provocando largas filas y afectaciones principalmente para transportistas que transitaban por esta importante vía federal. (El Heraldo de Saltillo)