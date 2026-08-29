Muere hombre de 52 años cuando era trasladado a un hospital en Saltillo

Un hombre de 52 años perdió la vida la noche del viernes mientras era trasladado a bordo de una camioneta hacia un hospital; pese a los esfuerzos por llevarlo a recibir atención médica, no logró llegar con vida.

El reporte se generó en el cruce de la avenida Libertad y la calle Emiliano Zapata, en la colonia Tierra y Libertad, donde familiares trasladaban al hombre a bordo de una camioneta Dodge Journey.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Saltillo, quienes realizaron una valoración y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Ante el fallecimiento, elementos de la Policía Municipal acordonaron el sitio y notificaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos llevaron a cabo las diligencias correspondientes y recabaron indicios para integrar la investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Aunque de manera preliminar no se descarta que el fallecimiento haya ocurrido por causas naturales, serán los estudios forenses los que determinen con precisión las causas que provocaron la muerte. (El Heraldo de Saltillo)