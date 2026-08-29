Claudia Verena Gallegos Gámez

Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 53 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Cremación este sábado en el panteón Jardines del Santo Cristo

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Felipe Salazar Pérez

Falleció el 28 de agosto del 2026 a la edad de 74 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Misa en la Iglesia San Martin De Porres 11:00 hrs

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

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Raúl Hernández Vázquez

Falleció el 28 de agosto del 2026 a la edad de 100 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad

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Sra. Cruz Rincón Guardiola

Falleció el 28 de agosto del 2026 a la edad de 56 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Cremación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo