Claudia Verena Gallegos Gámez
Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 53 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Cremación este sábado en el panteón Jardines del Santo Cristo
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Felipe Salazar Pérez
Falleció el 28 de agosto del 2026 a la edad de 74 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Misa en la Iglesia San Martin De Porres 11:00 hrs
Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad
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Raúl Hernández Vázquez
Falleció el 28 de agosto del 2026 a la edad de 100 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad
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Sra. Cruz Rincón Guardiola
Falleció el 28 de agosto del 2026 a la edad de 56 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Cremación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo