Cumple “Juris te Orienta” 43 ediciones al servicio de la ciudadanía

Con la participación de autoridades educativas, docentes, estudiantes y ciudadanos, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) llevó a cabo la edición número 43 de “Juris te Orienta”, programa encaminado a acercar orientación jurídica y diversos servicios a la población.

La actividad tuvo lugar en el patio central de la Facultad de Jurisprudencia, donde integrantes de la comunidad universitaria recibieron a ciudadanos interesados en obtener orientación y resolver dudas relacionadas con diferentes asuntos de carácter legal.

Como parte de la jornada, se reconoció la colaboración de maestros, despachos jurídicos y distintas facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila que se sumaron a esta edición, cuya realización fue posible mediante la coordinación de esfuerzos entre la Facultad de Jurisprudencia y el Ayuntamiento de Saltillo.

La participación conjunta permitió fortalecer el alcance de “Juris te Orienta”, al concentrar en un mismo espacio conocimientos, experiencia profesional y atención a la comunidad, además de generar un acercamiento entre estudiantes, especialistas del Derecho, instituciones universitarias, autoridades y ciudadanos.

Alfonso Yáñez Arreola, director de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, destacó que alcanzar 43 ediciones representa la continuidad de un proyecto que busca fortalecer la cultura de la legalidad y mantener a la Universidad cercana a las necesidades de la sociedad.

“Llegar a nuestra edición número 43 representa también el esfuerzo de quienes se han sumado a este proyecto. Agradecemos a nuestros maestros, estudiantes, despachos jurídicos, facultades de la Universidad y al Ayuntamiento de Saltillo por trabajar de manera coordinada para acercar estos servicios a la ciudadanía”, expresó.

“Juris te Orienta” se ha consolidado como un ejercicio de vinculación social impulsado por la Facultad de Jurisprudencia, ya que permite poner los conocimientos jurídicos al servicio de la población y, al mismo tiempo, ofrece a los estudiantes la oportunidad de complementar su formación académica

mediante el contacto con profesionales y las necesidades que se presentan entre la comunidad. (EDUARDO SERNA).