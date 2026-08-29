Reúne “Saraperos por la Juventud” a más de 400 jóvenes

Disfrutan de una mañana de activación física y convivencia en el estadio Francisco I. Madero

Como parte de las actividades por el Mes de la Juventud, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo el evento “Saraperos por la Juventud”, que reunió a más de 400 jóvenes en el estadio de béisbol Francisco I. Madero.

Desde las 6:00 de la mañana, las y los participantes disfrutaron de una jornada con Easy Run de 5K, Hyrox, crossfit, fitness, cycling, pilates y yoga, además de sesiones de meditación y talleres interactivos.

Durante el evento también se ofrecieron servicios de masajes, fisioterapia y kinesioterapia, con personal especializado, como parte de las actividades preparadas para las juventudes saltillenses.

“Saraperos por la Juventud” se realizó de manera coordinada entre el Instituto Municipal de la Juventud, el Instituto Coahuilense de la Juventud y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, con el apoyo del club Saraperos de Saltillo.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, señaló que para el alcalde Javier Díaz González es prioridad generar espacios y actividades que promuevan la activación física, la convivencia y el sano esparcimiento entre las y los jóvenes.

Recordó que este año se decidió destinar todo un mes para celebrar a las juventudes saltillenses con diferentes actividades en diversos sectores de la ciudad.

Como parte de esta programación, se realizó la exhibición de boxeo “Juventud x las Buenas”; se lanzaron las convocatorias del Premio Municipal de la Juventud y del concurso de cortometraje de seguridad vial; además, se llevó a cabo un torneo de Freestyle y un megacrucero de prevención vial, entre otras actividades.

El Gobierno Municipal de Saltillo continuará impulsando, en coordinación con instituciones y organismos, acciones que permitan a las juventudes contar con espacios para el deporte, la convivencia y el desarrollo de sus habilidades. (El Heraldo de Saltillo)