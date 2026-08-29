Coahuila conquista el primer lugar nacional en las Olimpiadas de Oro de las Personas Mayores 2026

La delegación coahuilense obtuvo 21 medallas y 62 puntos en este encuentro cultural, deportivo y lúdico

Tlaxcala.- Con orgullo, alegría y una profunda satisfacción, Coahuila se colocó en el primer lugar nacional de las Olimpiadas de Oro de las Personas Mayores 2026, evento organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que reunió los días 27 y 28 de agosto en Tlaxcala a representantes de distintos estados del país en una gran celebración de la experiencia, el talento, la vitalidad y las capacidades de las personas mayores.

La delegación de Coahuila estuvo integrada por 223 participantes, quienes representaron con entusiasmo al estado en diversas disciplinas deportivas, culturales y lúdicas, logrando un destacado resultado de 21 medallas: 12 de oro, 5 de plata y 4 de bronce, para sumar 62 puntos y alcanzar el primer lugar de la competencia nacional.

El Estado de México obtuvo el segundo lugar, mientras que Tlaxcala se posicionó en la tercera posición.

Este resultado representa un motivo de orgullo para Coahuila y refleja el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con las personas mayores, para quienes se impulsan acciones que favorecen su participación activa, el desarrollo de sus capacidades y la generación de espacios de convivencia, recreación, cultura y deporte.

Para el gobernador Manolo Jiménez Salinas, las personas mayores representan una parte fundamental de la sociedad coahuilense, por lo que reconocer su trayectoria, escuchar sus historias y generar oportunidades para que continúen participando plenamente es una prioridad de su administración.

A través del DIF Coahuila, encabezado por su presidenta honoraria Liliana Salinas Valdés, se fortalecen acciones dirigidas a las personas mayores, promoviendo espacios en los que puedan demostrar que la experiencia acumulada a lo largo de los años se transforma también en talento, disciplina, alegría y nuevas metas.

“Este primer lugar nacional nos llena de orgullo, pero sobre todo nos emociona porque detrás de cada medalla hay una historia de vida, de esfuerzo, de perseverancia y de amor por seguir haciendo lo que nos apasiona. Nuestras personas mayores nos demuestran que nunca es tarde para aprender algo nuevo, para competir, para bailar, para cantar, para hacer amigos y para alcanzar una nueva meta”, expresó Liliana Salinas Valdés.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila reconoció especialmente a las y los 223 representantes de Coahuila, así como a sus familias, entrenadores, acompañantes y a todas las personas que hicieron posible su participación en esta etapa nacional.

“Quiero decirles que estamos profundamente orgullosos de cada uno de ustedes. Gracias por llevar el nombre de Coahuila con tanta dignidad, alegría y entusiasmo. Este triunfo es suyo; es de sus familias y de todas las personas que los acompañaron en el camino. Ustedes nos recuerdan que los sueños no tienen edad y que siempre hay una razón para seguir adelante”, manifestó.

Durante las Olimpiadas de Oro, la delegación coahuilense participó en natación, cachibol, atletismo, lanzamiento de bala, dominó, ajedrez, lotería, juego de memoria, danza regional, danza estilo libre, baile de parejas, declamación, canto grupal y canto individual.

La participación de Coahuila en este encuentro nacional fue resultado de un proceso que inició en el propio estado con los XXIII Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores, cuya sede fue Torreón.

En esta etapa estatal participaron alrededor de 850 personas mayores de las distintas regiones de Coahuila, de las cuales 223 fueron seleccionadas para integrar la delegación que representó al estado en las Olimpiadas de Oro en Tlaxcala.

Más allá de los resultados deportivos y artísticos, este encuentro organizado por el Sistema Nacional DIF representa un espacio para celebrar la vida, fortalecer la convivencia y reconocer públicamente la aportación que las personas mayores realizan a sus familias y comunidades.

Con 21 medallas, 62 puntos y el primer lugar nacional, Coahuila regresa de Tlaxcala con un triunfo que pertenece a sus 223 representantes y que confirma que la experiencia, el talento, la alegría y los sueños no tienen edad. (El Heraldo de Saltillo)