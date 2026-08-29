Lechón Fest 2026 enciende el sabor en Ramos Arizpe

Más de 70 equipos y alrededor de 30 mil asistentes dan vida a una gran fiesta gastronómica que todavía tiene mucho por ofrecer

Entre el aroma de la leña, el humo de los asadores, música y un gran ambiente familiar, la Alameda Miguel Ramos Arizpe se convirtió este sábado en el corazón de una auténtica fiesta gastronómica con el Lechón Fest 2026, que al primer corte registra alrededor de 30 mil asistentes y la participación de más de 70 equipos.

Desde temprana hora, familias de Ramos Arizpe y visitantes de distintos puntos de la Región Sureste comenzaron a recorrer los espacios instalados en la Alameda, donde los equipos participantes mostraron su creatividad y experiencia para preparar uno de los platillos protagonistas de la cocina al fuego.

Lechón al ataúd, a la leña, al horno, a las brasas, a fuego indirecto, ahumado y con distintas técnicas de cocción lenta formaron parte de la variedad que pudo apreciarse durante la jornada, entre recetas tradicionales, sazones familiares y propuestas propias de los parrilleros.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el Lechón Fest se ha convertido en un espacio para disfrutar en familia, recibir visitantes y mostrar la identidad gastronómica de Ramos Arizpe, donde se contó la participación del ayuntamiento de Monclova, donde el Alcalde Carlos Villarreal estuvo presente junto con parte de su equipo de trabajo.

“Queremos que Ramos Arizpe tenga eventos que nuestra gente haga suyos, que las familias salgan, convivan y disfruten su ciudad. Hoy vemos una Alameda llena de vida, que la economía de los pequeños productores se vea beneficiada y obvio, que no falte el ambiente, con visitantes y con grandes exponentes de la parrilla; pero sobre todo vemos a miles de personas disfrutando juntas esta gran fiesta”, expresó.

Uno de los atractivos que más entusiasmo generó entre los asistentes fue la presencia de reconocidas figuras del mundo de la parrilla, entre ellas Toño Garza de Brass Cancún, el “Arriero” y el Sr “Weber Foods”, Lobo Grill, entre otros quienes convivieron con participantes y visitantes, compartiendo su experiencia en medio de un ambiente que sorprendió a las familias.

Para Rubén Coss, encontrarse en Ramos Arizpe con exponentes de este nivel fue parte de lo que hizo especial la experiencia.

“Está increíble ver la Alameda así, llena de familias, de asadores y de gente disfrutando. Que podamos tener aquí a personajes como Toño de Brass Cancún y Lobo Grill habla de cómo ha crecido este evento. Además de venir a probar un buen lechón, conocemos otras formas de prepararlo y presumimos lo que se hace en Ramos Arizpe”, comentó.

Ana González Díaz destacó que este tipo de encuentros permiten que la gastronomía también se convierta en una forma de promover la cultura y atraer visitantes a la ciudad.

“Es una fiesta muy bonita porque encuentras familias completas, gente cocinando y compartiendo sus recetas, música y muchísimo ambiente. Eventos así hacen que más personas conozcan Ramos Arizpe, nuestra gastronomía y nuestras tradiciones; da mucho gusto ver nuestra Alameda con tanta vida”, señaló.

Durante el recorrido, las brasas encendidas, los aromas y las distintas preparaciones acompañaron una jornada en la que cada equipo imprimió su propio sello, convirtiendo al lechón en punto de encuentro para compartir técnicas, recetas y tradición.

Y la fiesta todavía continúa

Con alrededor de 30 mil asistentes contabilizados al primer corte, el Lechón Fest 2026 mantiene sus actividades durante las próximas horas, mientras familias y visitantes siguen llegando a la Alameda para disfrutar de la gastronomía y la convivencia, previo al gran concierto de El Poder del Norte, que pondrá el ambiente musical a esta noche de celebración.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe invitó a la ciudadanía a continuar disfrutando de esta gran fiesta, que además de ofrecer entretenimiento fortalece la promoción gastronómica, cultural y turística del municipio. (Acontecer)