Avanza construcción del Sistema Vial Revolución–Vasconcelos; este lunes comienzan ajustes temporales en la circulación

Las adecuaciones viales en el bulevar inician mañana lunes 31 de agosto; autoridades piden salir con tiempo y respetar la señalización para garantizar traslados seguros

Torreón.- Debido a que la construcción del Sistema Vial Revolución – Vasconcelos inicia una nueva etapa, la Administración Municipal exhorta a la ciudadanía a que a partir de mañana considere que habrá nuevos ajustes a la circulación, por lo que se recomienda salir con tiempo de sus hogares, conocer las vías alternas, respetar la señalización vial y atender las indicaciones de los agentes de Tránsito y Vialidad.

A partir de este lunes permanecerá cerrado de manera temporal, el cruce del bulevar Revolución con calzada Xochimilco, por lo que los automovilistas que circulan por esta calzada y necesiten cruzar el bulevar Revolución, deberán girar a la derecha para incorporarse a esta vialidad y avanzar hasta la altura de la estatua del Caballito, sobre la calzada México, donde podrán realizar el retorno para continuar hacia su destino.

De igual manera, quienes transitan por la avenida Juárez y se dirigen hacia el sur – oriente de la ciudad, podrán continuar hasta el bulevar Francisco Sarabia para cruzar el bulevar Revolución, y evitar así la zona de la calzada Xochimilco.

Para brindar seguridad a los peatones, continuarán habilitados el puente peatonal ubicado en la calle 47, que cuenta con rampa e iluminación, así como el cruce peatonal a nivel de la calzada División del Norte.

En cuanto al transporte público, diversas rutas urbanas, suburbanas e interestatales modificarán temporalmente su recorrido, y utilizarán como vía alterna el bulevar Francisco Sarabia, la avenida Juárez y la calzada México para reincorporarse posteriormente al bulevar Revolución.

La Administración Municipal agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera que estas adecuaciones serán temporales pero necesarias para avanzar en una obra que mejorará la movilidad y seguridad de miles de personas que diariamente transitan por este importante corredor vial. (El Heraldo de Saltillo)