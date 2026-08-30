MARS refrenda su solidaridad y compromiso con las familias de personas no localizadas

La Unidad Violeta mantiene atención especializada a mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad

Torreón.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís refrendó su solidaridad y respeto a todas las familias que siguen en la búsqueda de un ser querido, y externó el apoyo desde la Administración Municipal, para acompañarlos en su lucha legítima de exigencia de verdad y justicia.

“Reconozco su fortaleza, y desde el gobierno municipal de Torreón refrendamos nuestro compromiso de escuchar, acompañar y colaborar dentro de nuestras atribuciones con las autoridades y colectivos de búsqueda. Ninguna familia debe sentirse sola, la ausencia de una persona nos duele a todos y nos compromete a todos como sociedad y al Municipio, a seguir trabajando con el Gobierno del Estado para evitar estas situaciones”, expresó.

El presidente municipal señaló que el 28 de agosto, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, representa un llamado a fortalecer las acciones encaminadas a prevenir las desapariciones, así como a colocar en el centro a las víctimas y sus familias.

Dijo que en este sentido, el Municipio mantiene una estrategia de atención y respuesta inmediata ante los reportes ciudadanos, en la que se prioriza la protección de las personas y la coordinación institucional, donde a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Unidad Violeta, se atienden de manera inmediata los reportes ciudadanos relacionados con personas no localizadas, extraviadas o en situación de riesgo, mediante acciones de prevención, búsqueda, localización y coordinación con las autoridades competentes.

Como parte de esta capacidad de respuesta, el Centro de Control y Comando (C2) dispone de más de mil 500 cámaras de videovigilancia instaladas en diferentes avenidas, accesos y salidas de la ciudad, así como en puntos estratégicos. Esta infraestructura tecnológica permite apoyar en el seguimiento de reportes y en la ubicación de vehículos o personas relacionados con distintos hechos, además de contribuir a las labores de localización cuando las circunstancias lo requieren. A estas herramientas se suma el uso de drones, que pueden incorporarse a los operativos de búsqueda y localización en las zonas donde sea necesario.

Asimismo, la Unidad Violeta mantiene atención especializada a mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Comprende también la intervención ante situaciones de riesgo, el acompañamiento y canalización a las autoridades competentes, así como la coordinación con familiares y otras instituciones, acciones que se realizan mediante capacitación constante de sus elementos en temas relacionados con la atención de grupos vulnerables.

Para realizar algún reporte de esta índole, la ciudadanía puede hacerlo al número de emergencias 911, o a través del WhatsApp de Seguridad Pública 8719 737975 y del teléfono directo 8717290099. (El Heraldo de Saltillo)