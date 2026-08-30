Rechaza Ebrard que escándalos afecten negociaciones con EU

Ciudad de México.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechazó que los escándalos por huachicol fiscal, los presuntos narconexos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, afecten las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

En conferencia luego de inaugurar la reunión plenaria de la bancada de Morena en San Lázaro, Ebrard negó que estos escándalos debiliten al País de cara a la revisión del T-MEC.

«No ha tenido ningún peso en las negociaciones y conversaciones comerciales, no son parte de la conversación, ni veo que hayan tenido un peso decisivo, porque nosotros ya estamos preparando la cuarta ronda y somos los más avanzados en las conversaciones (…) Si todos esos aspectos u otros fueran importantes, no estaríamos aquí», afirmó.

El funcionario informó que estos temas no han sido parte de las conversaciones de México con su principal socio comercial y tampoco condicionan las negociaciones entre ambos.

«No, no los han planteado en la mesa, no están en la mesa () la relación México-Estados Unidos que tú sabes es una de las más complejas del mundo. Entonces, no puedes tener un desorden en la conversación. Si estamos viendo temas comerciales son comerciales, hay otra mesa donde ves el agua, hay otra mesa donde ves lo de seguridad, que lo lleva el secretario de seguridad y así sucesivamente () al día de hoy lo que te puedo afirmar, sin lugar a dudas, es que esos temas que me mencionan no son parte de mi conversación con mi contraparte de Estados Unidos», dijo.

Ebrard expuso que lo que le preocupa a Estados Unidos son los 54 temas que ya fueron publicados y que catalogaron como barreras no comerciales, entre los que se encuentran l sector energético, la autonomía de organismos reguladores, los obstáculos aduaneros y las restricciones al maíz transgénico.

Hoy la comunicación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su par de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró, es muy fluida y muestra de ello son las al menos 20 llamadas que ambos han sostenido.

Urge aumentar capacidad de innovación de México

El titular de la Secretaria de Economía advirtió que México tiene que modificar la variable de innovación, porque el país no podrá generar riqueza pensando en un modelo de ensamblaje y manufactura, mientras el mundo camina hacia la inteligencia artificial y el uso de robots.

Ebrard también urgió a trabajar para aumentar la capacidad de innovación y de aplicación de la innovación en el País.

Como ejemplo, mencionó que hoy la economía de datos concentra como nunca en la historia la riqueza y la información y la tendencia en los próximos años será esa.

«Esa concentración de información más esa concentración de recursos es algo que tenemos que tener muy claro, porque México no está ahí. Entonces, la pregunta es cómo vamos a participar, es decir, cómo le vamos a hacer para que el México que viene, quiero decir nuestras hijas, hijos y nietos puedan tener la riqueza o el bienestar que estamos buscando y, por otro lado, que puedan mantener su independencia y su soberanía.

«¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ya no son lo recursos naturales, podemos seguir buscando petróleo y a lo mejor encontramos otro, ojalá, otro Cantarell o nos ponemos a explotar el gas, perfecto, pero eso no te lo va a resolver, te va a ayudar, pero no te lo resuelve», advirtió.

En 2023, agregó el secretario, por cada patente que se otorgó en México, China concedió 800 y Estados Unidos 270.

«Eso lo tenemos que modificar sí o sí, no es para el año que entra, pero esto es lo que va a determinar nuestra riqueza en 10 años», afirmó.

En materia arancelaria, Ebrard comentó que gracias al reforma a mil 463 fracciones arancelarias aprobada por el Congreso el año pasado y que entró en vigor este 2026, se lograron reducciones a las importaciones provenientes de China y de otros países.

El funcionario detalló que en el rubro de calzado la reducción fue del 59 por ciento, en autos ligeros de 35 por ciento, en textiles de 13.9 por ciento y electrodomésticos de 27 por ciento, lo que en algún momento se traducirá en una reactivación de las industrias nacionales. (AGENCIA REFORMA)