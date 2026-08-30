Implementará  Comisaría operativo de regreso a clases

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que a partir de este lunes arrancará un operativo por el regreso a clases en el que participará todo el estado de fuerza.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se desplegarán elementos de las distintas corporaciones policiales y de agrupamientos especializados en escuelas de alta demanda.

También se llevarán a cabo recorridos de vigilancia en las inmediaciones de planteles escolares y habrá presencia de elementos de Tránsito en las principales vialidades y cruceros, a fin de agilizar el tráfico.

“La recomendación es salir a tiempo de sus hogares, conducir con cortesía, usar cinturones de seguridad y pedir a los pasajeros que los usen; también tener especial cuidado con los niños, no llevarlos en los asientos delanteros y velar siempre por su seguridad”, señaló.

Garza Félix hizo un llamado a respetar los límites de velocidad e informó que estarán a disposición de la ciudadanía elementos en las vialidades, por lo que se pueden acercar a ellos para solicitar apoyo.

Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal, el ChatBot de la Comisaría vía WhatsApp al 844-893-09-09 y los grupos ciudadanos de WhatsApp. (El Heraldo de Saltillo)