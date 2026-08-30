Realiza Municipio operativo en bares y restaurantes del Distrito Centro

Verifican cumplimiento de disposiciones en materia de ruido y Protección Civil

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó la noche del sábado un operativo en bares y restaurantes del Distrito Centro, con el objetivo de mantener el orden y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

En el dispositivo participaron elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de Protección Civil y Bomberos y de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, además de Proximidad, Grupo de Reacción Sureste, Agrupamiento K9, Desarrollo Urbano y Alcoholes.

Durante el operativo se inspeccionaron diversos establecimientos, en donde se impusieron 2 multas por exceder el nivel de sonido permitido y una notificación para la realización de un estudio ambiental.

El operativo, encabezado por el director del Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, inició a las 23:00 horas y se desarrolló en orden y con respeto a los establecimientos.

Estas acciones forman parte de los operativos que el Gobierno Municipal realiza en diferentes sectores de Saltillo, principalmente en sitios de diversión nocturna y puntos de mayor concentración de personas.

De acuerdo con la instrucción del alcalde Javier Díaz González, los operativos continuarán de manera permanente a fin de mantener el orden y brindar condiciones de seguridad a quienes acuden a estos establecimientos. (El Heraldo de Saltillo)