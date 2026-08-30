EL AGUA CELIS EN TORREÓN

En esta columna trataremos lo relacionado con una bebida que durante décadas ha sido tradicional para los laguneros en general, la cual, según quienes han estudiado su existencia en la región, data de principios del siglo XX, fecha en la que por vez primera se dio a conocer la misma a través de los estanquillos en los que se comercializaba con ella, razón por la cual, el agua celis en nuestra gran ciudad de Torreón debe de tener un gran número de años, durante los cuales ha sido comercializada en estanquillos establecidos, sobre todo en paseos públicos.

En primer término, daremos a conocer que la palabra celis, según quienes han tratado el tema de la misma, probablemente proviene del idioma alemán y su significado es el de agua con burbujas. Los ingredientes de esta refrescante bebida son agua mineral, limón y sal, mezclados los tres ingredientes surge la llamada agua celis, la bebida en cuestión se ha popularizado entre los laguneros y los visitantes a nuestra región, la misma tiene una gran demanda en los estanquillos en los cuales se expende.

El primer estanquillo en el que se ofreció a la venta la famosa para los laguneros agua celis, fue establecido en la actual Plaza de Armas por vez primera en la región, en el estanquillo que se encuentra frente al edificio del antiguo Casino de la Laguna. Después de lo anterior se establecieron negocios similares en la hoy Plaza Mayor, anteriormente Plaza Juárez, así como en la Alameda Zaragoza. En la Plaza Mayor desapareció el estanquillo en el que se expendía el agua de referencia, y para no errarle, en el estanquillo establecido en la llamada y conocida como Plaza de Armas, que fue el primer paseo público en nuestra gran ciudad, aun se expende el producto.

El estanquillo en el que aun con seguridad se expende la famosa agua celis, es el que se encuentra ubicado en la Plaza de Armas, pues el de la Plaza Mayor como ya se dijo desapareció y en la Alameda Zaragoza se dice que en ocasiones se expende. Tal agua celis tiene los sabores de raíz, limón o fresa, siendo la más famosa la de sabor de raíz. Lo cierto que la multicitada agua es un producto típico de esta región lagunera del cual nos enorgullecemos.