Hombre sufre amputación de ambos pies tras ser arrollado por el tren en Saltillo

Un hombre, presuntamente de origen extranjero, resultó gravemente lesionado durante la madrugada de este domingo luego de ser arrollado por el tren mientras se encontraba dormido sobre las vías férreas, en Saltillo.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de las vías ubicadas a un costado de la calle Prolongación Emilio Carranza, en la colonia 5 de Mayo, donde la víctima habría quedado dormida sin percatarse de la llegada del convoy.

Al pasar el tren, el hombre sufrió la amputación de ambos pies, por lo que testigos que se encontraban en el sector solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia a través del 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, donde quedó bajo atención médica.

Elementos de la Policía Municipal y Policía del Estado también se movilizaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y apoyar con el abanderamiento de la zona mientras se realizaban las labores de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes médicos, el estado de salud del hombre fue considerado de pronóstico reservado. Las autoridades tomaron conocimiento del accidente para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió. (El Heraldo de Saltillo)