Presentan BiciApp Saltillo para impulsar movilidad ciclista

Aplicación permitirá conocer recorridos y necesidades de infraestructura para ciclistas

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Planeación, Implan, presentó BiciApp Saltillo, una aplicación dirigida a la comunidad ciclista que permitirá conocer sus recorridos y contar con información para mejorar la infraestructura en la ciudad.

El director del Implan Saltillo, Alberto Salinas de las Fuentes, informó que la plataforma permite registrar recorridos, identificar rutas de origen y destino, reportar incidentes y conocer los hábitos de quienes utilizan la bicicleta.

Señaló que con la información recabada se podrán identificar necesidades de infraestructura, definir acciones de mantenimiento y contar con elementos para ampliar la red ciclista de Saltillo.

BiciApp Saltillo surgió luego de que, a finales de 2025, el Implan participara en una convocatoria del Fondo para Promover la Ciencia y la Tecnología, FONCYT, con la propuesta de crear una aplicación dirigida a ciclistas urbanos.

El proyecto fue seleccionado y desarrollado por el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, CIMA, de la Universidad Autónoma de Coahuila.

La aplicación ya se encuentra disponible para descargarse en dispositivos móviles iOS y Android, así como para utilizarse desde un navegador web.

La presentación se realizó este domingo en la Ruta Recreativa, donde además se llevó a cabo la rodada “Appedalear por Saltillo” para poner en práctica el uso de la aplicación.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, destacó la importancia de desarrollar proyectos de innovación que sean de utilidad para la ciudadanía.

En la presentación estuvieron además Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; Andrea Fuentes Osorio, Coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento de Capital Humano del COECYT Coahuila; Jesús Adolfo Mejía, Irma Delia García, y Niels Martínez Guevara, Doctores Investigadores del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, CIMA. (El Heraldo de Saltillo)