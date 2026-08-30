Que ningún paciente con cáncer vea interrumpido su tratamiento por falta de medicamentos: Verónica Martínez

La diputada priista solicitó medidas extraordinarias para garantizar el abasto oportuno, suficiente y continuo en el IMSS y el ISSSTE de Coahuila

Ciudad de México.- La diputada federal Verónica Martínez García hizo un llamado a las autoridades federales competentes para garantizar, de manera oportuna, suficiente y continua, el abastecimiento de medicamentos en las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Coahuila, con especial atención a los tratamientos oncológicos.

A través de un Punto de Acuerdo, la legisladora priista advirtió que la falta de medicamentos no puede reducirse a un problema administrativo o de distribución, pues cuando se trata de pacientes con cáncer, la interrupción de un tratamiento puede poner en riesgo su salud, su recuperación e incluso su vida.

“No podemos permitir que una persona que enfrenta el cáncer tenga que detener o retrasar su tratamiento porque el medicamento no llegó a la farmacia de su clínica u hospital. El acceso a la salud debe ser efectivo, continuo y oportuno”, señaló.

Verónica Martínez explicó que el Estado tiene la obligación de garantizar no solamente la prestación de servicios médicos, sino también la disponibilidad permanente de los medicamentos e insumos necesarios para que las y los derechohabientes reciban los tratamientos que requieren.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, al 30 de julio de 2025 se había adquirido el 96 por ciento de los 4 mil 073 millones de piezas de medicamentos requeridas para el periodo 2025-2026. En ese mismo reporte, el IMSS registraba un nivel de abasto de 96 por ciento, mientras que el ISSSTE reportaba 94 por ciento.

Sin embargo, la diputada coahuilense señaló que los avances registrados a nivel nacional no necesariamente se reflejan de manera homogénea en cada entidad y en cada unidad médica, por lo que es indispensable fortalecer los mecanismos de distribución, supervisión y monitoreo para detectar y resolver los faltantes antes de que afecten a los pacientes.

En Coahuila, esta situación ha cobrado especial relevancia. Durante julio de 2026, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al IMSS y al ISSSTE, así como a sus representaciones en la entidad, a resolver el desabasto de medicamentos oncológicos reportado en clínicas y hospitales.

Entre los medicamentos señalados se encuentra el Anastrozol, indispensable para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama. Reportes públicos en la entidad señalaron que pacientes del IMSS y del ISSSTE han enfrentado dificultades para obtener este medicamento, cuyo tratamiento puede prolongarse durante varios años después de una cirugía.

La congresista del PRI subrayó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los medicamentos esenciales deben estar disponibles en todo momento y en cantidad suficiente para atender las necesidades de los pacientes. Asimismo, la OMS considera prioritario garantizar un acceso oportuno y equitativo a tratamientos eficaces contra el cáncer.

Ante este escenario, Verónica Martínez pidió a las autoridades federales implementar medidas extraordinarias y mecanismos de respuesta inmediata para atender los faltantes en las unidades médicas del IMSS y del ISSSTE de Coahuila.

Planteó fortalecer la planeación de compras, la distribución hacia hospitales y clínicas, la supervisión de inventarios y los sistemas de alerta que permitan conocer con anticipación cuándo un medicamento está por agotarse.

Finalmente, la legisladora reiteró que garantizar el suministro continuo de medicamentos oncológicos representa una obligación institucional y una condición indispensable para hacer efectivo el derecho humano a la protección de la salud.

“En materia de cáncer no puede haber pausas, improvisaciones ni excusas. Se requiere que los medicamentos estén donde se necesitan, cuando se necesitan y en la cantidad necesaria”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)