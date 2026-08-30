Encabeza Manolo Cabalgata de Ramos Arizpe

Coahuila vive sus tradiciones en familia con paz y seguridad, señala gobernador

Ramos Arizpe.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la tradicional Cabalgata de Ramos Arizpe, como parte de las actividades del Ramos Fest, celebración que reunió a cientos de familias y visitantes en una jornada de convivencia, recreación y fortalecimiento de las tradiciones de Coahuila.

El mandatario estatal señaló que este tipo de eventos forman parte de la diversidad de actividades recreativas que se realizan en las diferentes regiones de Coahuila, generando espacios para que las familias disfruten y convivan en un ambiente de paz, tranquilidad y armonía.

“Todos estos eventos son para que la gente los disfrute, tanto quienes viven en Ramos como quienes nos visitan. Así como este, tenemos diferentes actividades en todas las regiones, de distintos tipos y para diferentes gustos”, destacó.

Manolo Jiménez, resaltó que las cabalgatas son parte de las tradiciones más representativas de Coahuila y contribuyen a preservar las costumbres y la identidad de las comunidades, además de propiciar la convivencia entre las familias y las nuevas generaciones.

“En Coahuila tenemos una gran diversidad de actividades y tradiciones que nos dan identidad. Lo importante es que las familias puedan disfrutar de ellas en un estado donde vivimos con paz, tranquilidad, armonía y calidad de vida”, expresó.

La Cabalgata de Ramos Arizpe formó parte de las actividades del Ramos Fest, que durante este fin de semana ofreció una amplia variedad de eventos para las familias y visitantes, teniendo como cierre este recorrido a caballo y las actividades artísticas programadas en la Plaza Principal.

El gobernador señaló que su administración continuará trabajando de manera coordinada con los municipios para impulsar actividades que fortalezcan la convivencia social, promuevan el turismo y mantengan vivas las tradiciones que distinguen a Coahuila.

Con la participación de familias, jinetes y visitantes, la Cabalgata de Ramos Arizpe reafirmó el arraigo de una de las expresiones tradicionales de la entidad y el orgullo de las y los coahuilenses por sus raíces. (El Heraldo de Saltillo)