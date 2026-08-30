Más de 100 mil personas disfrutaron el Ramos Fest 2026

Destaca gobernador que son eventos familiares y reflejan la tranquilidad que se vive en el estado. Cabalgata es una tradición que sigue vigente entre la comunidad

Ramos Arizpe.- Con más de 100 mil visitantes a lo largo de tres días de actividades, Ramos Arizpe cerró este domingo el Ramos Fest 2026 con una multitudinaria Cabalgata y una gran fiesta en la Alameda, durante una jornada que culminó con la presentación de Salomón Robles.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se sumó a la tradicional Cabalgata y recorrió el trayecto en la cabecera municipal junto al alcalde Tomás Gutiérrez Merino; el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, así como funcionarios estatales y municipales, en una jornada que reunió aproximadamente a 2 mil cabalgantes.

El mandatario resaltó que este tipo de eventos son familiares y reflejan la tranquilidad que se vive en Coahuila.

Desde temprana hora, el contingente inició su recorrido en San Miguel y, conforme avanzó, se incorporaron más participantes en sectores como Urbivilla y Analco, hasta conformar una nutrida columna de jinetes y familias que se sumaron a esta tradición.

Gutiérrez Merino destacó que la participación superó la registrada el año anterior y resaltó el orden con el que se desarrollaron las actividades durante los tres días del Ramos Fest.

“Fue una cabalgata muy copiosa, con más gente que el año pasado y con una gran participación de nuestras familias. Nos da mucho gusto recibir al gobernador Manolo Jiménez y compartir esta tradición con miles de personas que salieron a disfrutar Ramos Arizpe”, expresó.

TRES DÍAS DE FIESTA Y TRADICIÓN

A lo largo del viernes, sábado y domingo, el Ramos Fest reunió a miles de familias en sus diferentes actividades, entre la Callejoneada, la Feria del Tamal y del Pan de Pulque, la coronación, el Lechón Fest, la Cabalgata y los distintos espectáculos musicales.

La última jornada reunió cerca de 38 mil personas entre la Cabalgata y las diferentes actividades realizadas durante el domingo, para posteriormente concentrar la celebración en la Alameda de Ramos Arizpe.

El alcalde destacó que esta edición del Ramos Fest registró una mayor afluencia y una mejor organización, además de una importante presencia de visitantes provenientes de otros municipios y estados que llegaron a Ramos Arizpe para disfrutar de su gastronomía, sus tradiciones y los espectáculos preparados para las familias.

“Nos fue muy bien, la gente estuvo muy contenta. Tuvimos más visitantes, incluso de otros estados, y mejoramos también en organización y espacios. Lo más importante es que las familias disfrutaron estos tres días de fiesta”, señaló.

Gutiérrez Merino afirmó que el objetivo del Gobierno Municipal es que las familias trabajadoras de Ramos Arizpe encuentren en su propia ciudad actividades y espectáculos de calidad para disfrutar y convivir. (Acontecer)