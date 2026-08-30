Más destinos en puerta para Aeropuerto Plan de Guadalupe: Manolo Jiménez 

Destaca gobernador que la respuesta de los pasajeros ha sido favorable, pues aseguró que los vuelos actualmente disponibles registran una elevada ocupación

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, adelantó que para diciembre se espera la puesta en marcha del vuelo entre la Región Sureste del estado y la ciudad de Guadalajara, como parte del crecimiento gradual de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Saltillo, ubicado en Ramos Arizpe.

El mandatario estatal señaló que la estrategia contempla ampliar progresivamente la oferta de destinos nacionales, entre los que podrían incorporarse más frecuencias hacia la Ciudad de México y, posteriormente, conexiones con puntos turísticos como Puerto Vallarta y Los Cabos.

“Ya está para diciembre el de Guadalajara y esperemos que se abran más a la Ciudad de México, que se abran otros destinos turísticos como en el bajío en el caso de Puerto Vallarta o Los Cabos, e ir creciendo la oferta de vuelos aquí para el aeropuerto de la Región Sureste”, expresó.

Jiménez Salinas explicó que existe el compromiso de la empresa con la que el Gobierno del Estado estableció una alianza para continuar con las inversiones necesarias que permitan fortalecer la conectividad aérea de esta zona de Coahuila.

“Es un tema que va gradualmente, pero ya empezamos. Hay un compromiso por parte de la empresa con la que hicimos una alianza de seguir invirtiendo, creciendo y fortaleciendo la conectividad de la Región Sureste de nuestro estado”, indicó.

Destacó que la respuesta de los pasajeros ha sido favorable, pues aseguró que los vuelos actualmente disponibles registran una elevada ocupación. Incluso, estimó que entre 20 y 30 por ciento de los usuarios provienen del estado de Nuevo León.

El gobernador consideró que la ubicación del aeropuerto representa una ventaja para atraer pasajeros no solamente de Saltillo, Ramos Arizpe y otros municipios de la Región Sureste, sino también de localidades cercanas de Nuevo León, como los municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza García y García, además de habitantes de la Región Centro de Coahuila que actualmente recurren al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Bajo este panorama, estimó que existe un mercado potencial cercano a los dos millones de habitantes que podrían aprovechar la terminal aérea ubicada en Ramos Arizpe.

Asimismo, adelantó que el crecimiento de la conectividad se plantea por etapas. La primera estará enfocada en consolidar y ampliar los destinos dentro de México, mientras que posteriormente se buscará avanzar hacia vuelos internacionales teniendo como objetivo Estados Unidos.

BUSCA COAHUILA CONCRETAR AMPLIACIÓN DE CARRETERA SALTILLO-MONCLOVA

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila informó que acompañará a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, al tiempo que expresó su expectativa de que durante el próximo ejercicio puedan concretarse diversos compromisos federales para Coahuila.

Entre los proyectos mencionó la ampliación y modernización de la carretera Saltillo-Monclova, la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA), los avances del proyecto ferroviario y la construcción del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para el cual el Gobierno de Coahuila realizó la donación del terreno.

Respecto al paquete económico federal que será presentado en septiembre, el mandatario estatal enfatizó que uno de los principales objetivos será conseguir recursos para mejorar la carretera que comunica a Saltillo con Monclova.

“Ojalá vengan muchas cosas más y que en ese paquete presupuestal pueda venir, por ejemplo, el recurso para la carretera Saltillo-Monclova. Yo diría que esa es la prioridad número uno”, concluyó. (EDUARDO SERNA).