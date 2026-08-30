NAVAJA LIBRE

Que comience por Andy

El problema de Andy no es una fotografía incómoda ni un chisme de redes sociales. Es la acumulación. Investigaciones periodísticas han documentado una extensa red de amigos, empresarios y funcionarios cercanos a López Beltrán que obtuvieron contratos durante el gobierno de su padre. Entre ellos destaca Amílcar Olán, cuyas empresas recibieron cientos de millones de pesos en contratos públicos y participaron en negocios vinculados con obras prioritarias como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

Después apareció el huachicol fiscal. Un testigo colaborador de la FGR declaró que, cuando una operación de contrabando de combustible estuvo a punto de ser descubierta, un capitán de Marina respondió que hablarían con el secretario porque aquello era “un tema de Andy”. Otro testimonio citado por periodistas sostiene que “todos los caminos llevan a Andy”. La misma investigación relaciona empresas del círculo de Amílcar Olán con importaciones de combustible y con compañías investigadas en Estados Unidos por sus posibles conexiones con el CJNG.

¿Es eso una sentencia judicial contra López Beltrán? No. Y hay que decirlo claramente. La propia FGR sostuvo que no cuenta con datos de prueba con fuerza jurídica suficiente para iniciar una investigación contra él por delitos relacionados con hidrocarburos. Pero tampoco dijo que los testimonios, menciones e indicios fueran inexistentes. Y cuando el nombre de un dirigente político empieza a aparecer tantas veces, en tantos expedientes y alrededor de tantos negocios, quizá la pregunta correcta ya no sea por qué los periodistas investigan, sino por qué las autoridades no parecen demasiado interesadas en hacerlo.

Hay más. Durante la dirigencia de Luisa María Alcalde y la Secretaría de Organización encabezada por López Beltrán, Morena replicó un esquema mediante el cual Financiera para el Bienestar dispersaba “apoyos económicos” a través de giros telegráficos. Los contratos disponibles no permiten saber cuánto dinero se repartió ni quién lo recibió; además, según la investigación de MCCI, Morena no reportó ese convenio entre sus gastos electorales de 2023-2024. Transparencia transformadora, supongo.

Y mientras todo esto ocurría, Andy encontraba tiempo para practicar esa entrañable austeridad morenista que incluye hoteles de cinco estrellas en Tokio, visitas a Prada y gustos bastante alejados de la épica franciscana que su padre mentirosamente predicó durante años.

Hace unos días, Citlalli Hernández anunció que los corruptos “no eran bienvenidos” en Morena y pidió cuidar al partido para impedir que se contamine. Magnífica noticia. Sobre todo porque, si verdaderamente está buscando dónde comenzar la limpieza, no necesita contratar investigadores ni recorrer todo el país. Puede empezar en casa. Más concretamente, con Andrés Manuel López Beltrán, Andy para los amigos, aunque últimamente él prefiera que no le digan así.

Y es que, Citlalli, está ante la inmejorable oportunidad de demostrar que su declaración es algo más que otra frase para la galería. Si los corruptos no son bienvenidos en su partido, perfecto; empiece por expulsar a Andy López Beltrán.

No lo hará, porque no quiere realmente limpiar Morena… sólo se lava la cara, para que dejemos de mirar la mugre.