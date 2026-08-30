Bendicen mochilas de niños de Saltillo ante inicio del nuevo ciclo escolar

Con una asistencia superior a las mil 500 personas, entre niñas, niños y padres de familia, se llevó a cabo este domingo la tradicional bendición de mochilas con motivo del próximo inicio del ciclo escolar y de las actividades de la catequesis infantil, en el auditorio del Parque Ecológico “El Chapulín”, al sur de Saltillo.

La celebración religiosa fue encabezada por el sacerdote Jesús Pedro Oyervides, quien impartió una bendición especial a las mochilas que los menores utilizarán durante sus actividades académicas, además de elevar una oración por los estudiantes, sus familias y quienes participan en su formación.

“Hoy tenemos la bendición de las mochilas y la bendición del nuevo ciclo escolar que vamos a iniciar, tanto en las escuelas como también en la catequesis infantil. Pedimos especialmente para que nuestros niños puedan comenzar esta nueva etapa de la mejor manera”, expresó el párroco.

Oyervides explicó que la comunidad parroquial atiende un amplio sector del sur de Saltillo, con una población estimada de entre 30 mil y 40 mil habitantes, además de contar con cerca de 10 centros en los que se imparten actividades de catequesis.

Precisó que la celebración dirigida a los menores permite reunir a familias provenientes de los distintos centros de catecismo, por lo que el comienzo de actividades suele registrar una importante participación.

“Siempre vienen muchos niños, pero de manera especial en el arranque, porque es como el primer día de clases. Es un momento importante para ellos y para sus familias, porque comenzamos tanto el ciclo escolar como nuestro trabajo de catequesis”, señaló.

Destacó además el trabajo que se realiza mediante la catequesis especial, dirigida a niñas y niños con discapacidad y distintas condiciones del desarrollo, servicio al que acuden familias provenientes de diferentes sectores de Saltillo debido a que son pocas las comunidades parroquiales que cuentan con este tipo de atención.

Durante la celebración, decenas de familias acompañaron a los menores con sus mochilas para recibir la bendición antes de regresar a las aulas, en una actividad que busca encomendar a Dios el desempeño de los estudiantes y fortalecer los valores durante su formación académica y religiosa.

El sacerdote indicó que el mensaje compartido durante la misa estuvo enfocado en enseñar a los menores a enfrentar las diferentes etapas y responsabilidades de la vida, particularmente después de concluir el periodo vacacional y regresar a sus actividades cotidianas.

“Tenemos que afrontar la vida como venga. A veces hay que disfrutarla y otras veces hay que estudiar, como ahora les corresponde a los niños después de sus vacaciones. El Evangelio nos habla de tomar la cruz de cada día y ese es también el mensaje para este nuevo comienzo”, manifestó.

Finalmente, Jesús Pedro Oyervides explicó que durante la ceremonia se pidió especialmente por el desarrollo del nuevo ciclo escolar, por las escuelas, docentes, estudiantes y familias, así como por el inicio de las actividades de catequesis infantil, para posteriormente realizar la bendición de las mochilas de los menores presentes. (EDUARDO SERNA).