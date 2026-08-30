ÉXITO TOTAL

Más que bien le fue a TOMÁS GUTIÉRREZ durante la celebración del “Ramos Fest”, evento al que acudieron más de 100 mil personas para disfrutar la “Feria del Tamal y del Pan de Pulque”, callejoneadas, el “Lechón Fest”, conciertos y el cierre este domingo con la tradicional cabalgata que fue encabezada por MANOLO JIMÉNEZ. La presencia del gobernador es sin duda un importante espaldarazo para Tommy, y un reconocimiento al trabajo que ha venido desempeñando.

DE REGRESO A CLASES

Este lunes miles de estudiantes de todos los niveles regresarán a clases, así es que ármese de paciencia porque seguramente regresarán también los congestionamientos viales. Y un día después, el martes 1 de septiembre, arranca el periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, con la reincorporación de la diputada LUZ ELENA MORALES cómo presidenta de la Junta de Gobierno, lista para cerrar la actual legislatura. En cambio, el que no regresa es el diputado ÁLVARO MOREIRA, quien le cederá su curul durante lo que resta de la legislatura a su suplente, el perredista ÁNGEL “Manhattan” SÁNCHEZ, con lo que se da por descontado que este pudiera retornar en algún momento al cargo de titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Su suplente ya calienta el brazo, esperando nada más que desde el Palacio de Gobierno lo manden llamar.

SORPRESAS Y DESPEDIDAS

Para ese día se anticipa que en el Congreso van a recibir al diputado petista “TONY” FLORES con una sorpresa, y no es precisamente un pastel de cumpleaños. Además, será el último periodo ordinario para los legisladores que no se postularon o que no lograron la reelección. Así pues, el 31 de diciembre cobrarán su última quincena los panistas CLAUDIA ALDRETE, ALFREDO PAREDES, EDITH HERNÁNDEZ, GERARDO AGUADO y BLANCA LAMAS; los morenistas ALBERTO HURTADO, ANTONIO ATTOLINI, DELIA HERNÁNDEZ, LUIS JAIME PONCE y MAGALY HERNÁNDEZ; el Verde JORGE ARTURO VALDÉS; y las priistas EDNA DÁVALOS, MARÍA DEL MAR TREVIÑO y BEATRIZ FRAUSTRO, aunque en el caso de éstas últimas seguramente las veremos el próximo año en alguna otra responsabilidad, porque si algo distingue al PRI en Coahuila, es que nunca deja desamparados a sus integrantes, y menos a aquellos que, cómo las aludidas, han hecho las cosas bien.

INFORME AQUÍ Y ALLÁ

El gobernador MANOLO JIMÉNEZ es uno de los invitados que estarán presentes en Palacio Nacional el próximo martes, dónde la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM va a rendir su segundo informe; pero luego, muy posiblemente esta misma semana, Manolo recibirá aquí en Saltillo a la presidenta cuando esta acuda a rendir su informe regional. De lo que ha trascendido, es que el evento será en el “Parque Las Maravillas”. Sólo falta confirmar el día y la hora en que se llevará a cabo.

FORMA Y FONDO

Al oficial mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila parece ser que no le queda claro que se deben cuidar las formas. Este domingo, llamó la atención que se le vio en la carrera de Jurisprudencia, más como promocionándose que como algo institucional.

Por cierto, a partir de este lunes 31 de agosto, y a más tardar el día 29 de septiembre, la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC deberá emitir la convocatoria para elegir a su próximo director o directora. PONCHO YÁÑEZ fue electo el 14 de septiembre de 2023, por lo que, de acuerdo con los estatutos universitarios, la convocatoria debe salir 15 días antes o 15 días después de la fecha en que concluye su periodo. ¿Será cierto que se retira?

LA LIBRÓ CECILIA

Trascendió que es casi un hecho que la iniciativa de CLAUDIA SHEINBAUM para prohibir que aquellos que tengan doble nacionalidad puedan contender por la Presidencia de la República o por alguna gubernatura, entraría en vigor hasta el 2030. Aquí en Coahuila la próxima elección de gobernador es en 2029, de tal forma que, si se confirma el trascendido, la morenista CECILIA GUADIANA sí podría participar como candidata en esos comicios. Pero antes de eso, hay quien afirma que será postulada por Morena cómo su candidata a la alcaldía de Saltillo el próximo año. Primero el 1, y luego el 2.

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